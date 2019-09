Coristas: las grandes voces secundarias de la música

Muchas veces, cuando tarareas una canción, lo estás haciendo porque te has quedado con esos coros tan pegadizos que la caracterizan. Piensa en With a Little help from my friends, por ejemplo. Ocurre con millones de temas clásicos de la historia de la música popular y, sin embargo, no hay una conciencia real de la importancia (o necesidad) de esa armonía vocal que hace que tu cantante favorito brille como una estrella.

Detrás de ese ‘gran’ artista que tanto te gusta -o al menos reconocido, famoso, exitoso- suele haber un equipo de profesionales de la voz; son responsables, en gran parte, de que tú vibres en ese directo o con ese disco. Su tarea es tan sumamente imprescindible como nos cuenta Irene Valverde, que ha trabajado como corista de Camilo Sesto, Marlango, Edurne, Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Coti, entre otros. “Cuántas veces al artista se le ha olvidado la letra y tenemos que hacer de apuntadores desde nuestra tarima… O cuántas veces el artista no estaba al cien por cien vocalmente y he tenido que hacer la voz principal… sin que nadie se dé cuenta y sin que destaque mi voz por encima de la suya, por supuesto. Y cuántas veces hay que ir al estudio para regrabar la voz del artista porque no ha quedado bien… sin que tu nombre aparezca”.

El papel del corista aún no goza del respeto que merece (...) en muchos casos es todavía el puesto peor remunerado de toda la banda”

Como vemos, la función de estos cantantes es fundamental. “El papel del corista aún no goza del respeto que merece. Crear armonías con el resto de coristas es un trabajo precioso y llega a ser mágico, algo que incluso te eleva. Entremezclas tu voz con el resto de instrumentos, vistes y potencias la voz del artista principal… pero en muchos casos es todavía el puesto peor remunerado de toda la banda”, desvela Irene Valverde.

Alicia Arguiñano (corista de Chenoa durante 15 años en directo y en casi todos sus discos, giras de Operación Triunfo 1 y 2, entre otras), nos explica la labor pura y dura del profesional de los coros: “tienes que adornar lo que el artista hace y, dependiendo de la calidad de éste, el adorno será más o menos laborioso. El corista tiene que estar en su justa medida en cuanto a empuje y color; hay que darle la belleza necesaria para que brille”.

En la imagen, tras Alejandro Sanz, podemos ver a mujeres músico y coristas de la última gira del cantante. / Getty

Además, el buen corista tiene que “estar muy atento por si el artista está cansado o hay que echarle un cable”, apunta Arguiñano. “No te puedes permitir ciertos errores porque estás ahí para apoyarle”. Y nos cuenta una anécdota: “en una gala, acompañando a Sweet California, las chicas tuvieron un problema durante un cambio de ropa del show; la otra corista y yo cantábamos un tema mientras ellas se cambiaban pero cuando ya tenían que estar en el escenario, no estaban, se las oía en camerinos; tuvimos que improvisar con los músicos y alargar aquel momento… por supuesto sin que el público se diera cuenta en ningún momento de lo que estaba pasando… hasta que salieron”.

A 20 pasos de la fama, todo un homenaje a las coristas

El documental explica a la perfección lo imprescindibles que son los coristas en la música y recoge testimonios de grandes nombres como Sting, Bruce Springsteen, Steve Wonder o Sheryl Crow, que solo tienen palabras de admiración y respeto para sus backup singers.

Son esas grandes cantantes que siempre han estado en un segundo plano pero que forman parte de la historia del pop, rock, blues, soul y gospel, como Darlene Love (The Blossoms, The Crystals), Merry Clayton (The Raelettes de Ray Charles, The Rolling Stones), Judith Fischer (Michael Jackson, Kylie Minogue) o agrupaciones míticas como The Ikettes (Ike & Tina) o The Waters Family, entre otros muchos ejemplos.

Lisa Fischer, un portento a nivel técnico y artístico, cuenta en el documental que “estaba trabajando en mi segundo disco pero todo era muy complicado; nunca he entendido la parte del negocio”. Ella siempre prefirió el anonimato y seguir trabajando en lo que le gusta: cantar. Porque hay coristas que no están dispuestas a seguir las reglas del show business. “No quiero ser famosa; hay gente que haría cualquier cosa por la fama. Otros solo cantamos. Estar en un sitio especial con gente especial, eso es para mi la vocación”.

Canciones históricas (en gran parte) por sus coros

With a Little help from my friends (The Beatles, 1967): ¿quién no ha tarareado el estribillo de este temazo? Recordemos también la versión de Joe Cocker, cabecera de la serie de los ochenta Aquellos maravillosos años.

The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss) (Betty Everett, 1964): otra canción inolvidable y grabada en nuestro oído gracias a la versión de Cher en la película Mermaids.

Natural woman (Aretha Franklin, 1967): la gran Aretha siempre supo arroparse muy bien de sus grandes coristas en éste y muchos otros temas como I say a little prayer.

Walk on the wild side (Lou Reed, 1972): tú turú-turú-tuturutú… todo un clásico revisionado por infininidad de artistas (Robbie Williams, U2, The Strokes…).

That’s life (Marion Montgomery): popularizado por Frank Sinatra en 1966 y versionado por tantos otros como Michael Bublé, Michael Bolton o Aretha Franklin.

Sweet home Alabama (Lynyrd Skynyrd, 1974): el segundo gran éxito del grupo de rock sureño por antonomasia.

Thriller (Michael Jackson, 1984): esos aullidos tan logrados también son obra de grandes profesionales de la voz.

Proud Mary (Creedence Clearwater Revival: ¿quién no recuerda la versión de Ike & Tina en 1972 con esas coristas maravillosas, The Ikettes?