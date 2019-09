¿Es Rosalía anarcocapitalista? El detalle en ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ que pasamos por alto

Yo x Ti, Tu x Mi, la canción de Rosalía y Ozuna, lo está petando. La artista decidió incluirla en su actuación sobre el escenario de los MTV VMA, en el que posteriormente fue premiada, y su interpretación fue aplaudida con emoción por el público. Ahora, este tema vuelve a dar que hablar al ser descubierto un detalle del videoclip que la catalana podría haber utilizado para pronunciarse políticamente por primera vez.

¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que de un símbolo estampado en uno de los estilismos con lo que aparece Rosalía: un pantalón deportivo amarillo en cuya pierna izquierda podemos ver representada una serpiente negra posada sobre unas letras que rezan "Don't Tread on Me" ("No me pisotees"). Si bien la mayoría podría pesar que se trata de una frase sin más, tanto el dibujo como el mensaje están vinculados al pensamiento anarcocapitalista.

En el videoclip de 'Yo x Ti, Tu x mi' Rosalía lleva un pantalón con un símbolo anarcocapitalsita / Captura de pantalla

Esta filosofía política se basa en la defensa y protección de la soberanía del individuo sobre el Estado, que debe ser eliminado en pos de la propiedad privada y el mercado libre. Es decir, no debe existir un organismo gubernamental central que se encargue de regularizar la actividad social, sino que todas las personas deben ser responsable de proveerse de sus propias necesidades. Según los anarcocapitalistas, solo el derecho de propiedad garantiza la posibilidad del derecho individual.

Así, aquellos/as que siguen esta corriente rechazan medidas actuales como la recaudación de impuestos y apoya otras como la libre posesión de armas o, más ligado a la actualidad, el libre comercio que posibilitan herramientas como Internet (criptoanarquismo), sin ninguna supervisión por parte de un ente superior.

Rosalía se vuelve anarcocapitalista. La bandera con la serpiente y la frase "Dont tread on me" fue diseñada en 1775 por Christopher Gadsden. Hoy es usada por libertarios de derechas para denunciar la opresión fiscal y burocrática del Estado sobre las libertades individuales. pic.twitter.com/NpcuLNAJYE — Cámara Cívica (@CamaraCivica) September 4, 2019

Este detalle ha sido descubierto por un usuario de Twitter que correctamente ha señalado que el reptil enroscado y el lema forman parte de la bandera diseñada por el general y político Christopher Gadsden en 1775 durante la Revolución Americana para que fuese utilizada por la marina independentista.

A pesar de que no se sabe a ciencia cierta si la aparición del símbolo ha sido desintencionada, muchos/as señalan que Rosalía y su equipo suelen pensar todos y cada uno de los elementos que aparecen en sus visuales. Por otra parte, gracias a los comentarios publicados en este misno tweet hemos podido saber que este chándal amarillo vale nada más y nada menos que 1.150 dólares.