Carlos Areces nos recomienda las canciones que le dejaron prendado

El polifacético Carlos Areces es el invitado de esta semana. Está grabando la segunda temporada de El Pueblo (actualmente en Amazon Prime Video y póximamente en Mediaset), de los creadores de La Que Se Avecina, donde también en breve podremos verle en la nueva tanda de episodios encarnando a su querido y múltiple personaje. Este verano, pudimos contemplarle en la gran pantalla con Yo, mi mujer y mi mujer muerta, de Santi Amodeo, y tiene pendiente el estreno de El Inconveniente de Bernabé Rico.

LAS RECOMENDACIONES DE CARLOS ARECES



LOS AMAYA - Qué mala suerte la mía. Eso no puede decirlo quien pasó en pocos años de trabajar en una tienda de cómics a, por ejemplo, tener sección propia en No Somos Nadie, de M-80 Radio.

CARMEN McRAE - Sound of silence. Como escucharéis, es muy aficionado a las versiones. Silencio es lo que no cabe en su dúo junto a otro ex-chanante como él, Aníbal Gómez. Ojete Calor tienen letrazas, se superan en cada hit que sacan y se marcan unos videoclips que más quisieran OK GO.

JULIO IGLESIAS - Quiero. ¿Quieres series? Participó en La Isla de los nominados, en Cuatro, una serie-reality surrealista junto a otros cómicos como Joaquín Reyes y Arturo Valls, donde su edredonning con un coco fue casi viable. Uno de sus personajes más emblemáticos es Marvin, con el que se ha paseado por programas como Sopa de Gansos, Ruffus & Navarro o Buenafuente.

ASHKENAZY, ZUCKERMAN & HARREL - Trío para piano nº2 en mí bemol mayor (op. 100, D. 929) segundo movimiento, de Schubert. Carlos es poliédrico, como lo es su selección musical. Como dibujante, ha ganado varios premios, como los de mejor serie de animación o autor revelación en 2007 en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Como ilustrador, también fue el encargado de la sección Garrote Vil en El Jueves. No en vano, estudió Bellas Artes en Cuenca, donde conoció a Ernesto Sevilla y el resto de la troupe. Merecen mucho la pena sus Híbridos de Carlös (como firma en esta faceta), en Fotogramas, donde nos regaló carteles de películas imposibles. Imparable, autoeditó dos cuentos de pequeño formato: Chechu se caga de miedo y Vamos a contar cosas cochinas.

SUZANNE GABRIELLO - Z'avez pas lu Kafka. Su talento no pasó desapercibido para Álex de la Iglesia, que le ofreció la oportunidad de llegar a ser una especie de Joker patrio en Balada Triste de Trompeta y contaría también con él para su añorada serie Plutón BRB Nero.

DAVID BOWIE - Rock 'n' roll suicide. El suicidio es lo que buscaba su personaje en Spanish Movie, parodia de Ramón Sampedro en Mar Adentro. Hemos podido verle en grandes títulos de la filmografía de nuestro cine español más reciente, como Tiempo Después, de José Luis Cuerda, Los Amantes Pasajeros, de Almodóvar (impagable el trío I´m so excited que se marca con los otros dos azafatos, que no son otros que Raúl Arévalo y Javier Cámara), o Extraterrestre, de Nacho Vigalondo.

VIOLETA RIVAS - ¡Qué suerte!... Qué suerte la que tuvimos con disfrutar(le) en programas de culto como La Hora Chanante, Muchachada Nui, Museo Coconut y Retorno a Lilifor. En Radio 3, empezó el año 2013 estrenando programa, La curiosidad mató al gato, junto a Fernando Navarro, las tardes de los sábados. Su sección era Canciones Para Perlar los Ojos.

MIS RECOMENDACIONES



The Dope Show, de Marilyn Manson. Empezamos las recomendaciones musicales con el beast mode. Una de las canciones de cuna en cuyo videoclip aparece el House of the Book, edificio californiano que también se muestra en los Power Rangers y Star Trek.

Any Which Way, de Scissor Sisters. Si hay un grupo que haga bailar más que éste, que baje Tony Manero y lo vea. Podéis usar esta canción para la alarma del despertador, para el gimnasio y hasta para combatir el mal de amores.

Cannibal Dinner, de Bigott. Otro tema bailable y hasta más tarareable, y que puedes añadir a tu playlist para que te sorprenda en el aleatorio cualquier semana de éstas.

No sabes mentir, de Cupido. Se han dado a conocer este verano ante más volumen de público gracias a su colaboración junto a Lola Índigo en su tema Autoestima. Pero su disco Préstame el sentimiento esconde muchas sorpresas todavía, como ésta.

Ojalá (te murieras), de Putochinomaricón. Puede que se convierta en una de vuestras canciones favoritas cuando la escuchéis. Y que en algún momento os recuerde a la intro de Física O Química.

Obsesionada, de Novedades Carminha. Chica del año, como C. Tangana.

Flecha, de Soledad Vélez. Un hurra por la atmósfera que ha conseguido en su cuarto trabajo la camaleónica chilena afincada en España.

PLAYLIST

https://open.spotify.com/playlist/6MwPuO4BP6MxHdZUKoINeN?si=gaocjwbAQC-t1PWBIrzY9Q