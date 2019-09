Si recibes este mensaje de WhatsApp, no caigas en la trampa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado en su página web de un timo a través de WhatsApp que pretende hacerse con el control de tu aplicación. Los atacantes podrían acceder a todos tus contactos y, por supuesto, al contenido de las conversaciones.

Se conoce como el timo de la verificación y consiste en que te envían un SMS similar al que te manda WhatsApp cuando configuras la aplicación. Es decir, siempre te mandan un código al móvil para asegurarse de que el número es correcto y de que eres tú el que quiere instalarse WhatsApp.

Sin embargo, los estafadores copian exactamente este mensaje por lo que puede dar lugar a confusión. Aparece el código, un enlace por si el código no funciona y la advertencia "no compartas este código con nadie". Lo importante es que no pinches en el enlace, pues al hacer click estás permitiendo el acceso de los timadores a tu cuenta de WhatssApp.

Así es el mensaje que envían los estafadores / OCU

¿Cómo evitar caer en la trampa?

Es sencillo. Si recibes este SMS y tú no has iniciado el proceso de configuración de WhatApp, ignóralo. Si te acabas de instalar la aplicación, has metido tu número por primera vez e inmediatamente recibes el mensaje con el código de verificación, no temas. Es el mensaje oficial de WhatssApp.

También podría ocurrir que recibas el SMS porque alguien se ha equivocado escribiendo su número y ha puesto el suyo. Sea como fuere, si no has sido tú mismo el que ha iniciado la instalación de WhatssApp, ¡ignora siempre estos mensajes!