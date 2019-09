Sara Carbonero recurre a Bunbury para explicar cómo se siente

Este será un verano difícil de olvidar para Sara Carbonero que primero tuvo que lidiar con el infarto que sufrió su marido y luego, enfrentarse a una de esas enfermedades que nos hacen temblar sólo con escuchar su nombre.

Ahora, sigue en su camino de recuperación del cáncer de ovario que padece y disfruta de cada momento de una manera muy especial como hemos podido ir comprobando a través de su redes sociales en estos meses que ha pasado junto a su familia.

Ahora empieza septiembre y vuelve la rutina y ya ha llevado al cole a Lucas y Martín. No ha dudado en compartir con todos este momento de la maternidad que tanto cuesta asimilar, el de ver cómo tu pequeño abandona la guardería para comenzar ya su andadura en el cole.

Volver a la rutina no es fácil y ella lo ha reflejado en un stories de #dramamamá: “Primer día de cole y este año solo he llegado 15 minutos antes a por ellos”, escribía, algo que le pasa a más de una. “Voy mejorando”, añadía.

Pero, ¿cómo se siente la presentadora en estos momentos de vuelta al cole, de comienzo de un nuevo curso? Nos lo ha contado y lo ha hecho a través de la letra de una de las canciones que forman parte de la banda sonora de muchos de nosotros: La chispa adecuada de Héroes del Silencio.

Eras verano y mil tormentas,

yo el león que sonríe a las paredes

que he vuelto a pintar del mismo color.

No sé distinguir entre besos y raíces,

no sé distinguir lo complicado de lo simple

y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar.

Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.

Junto a este fragmento de la banda liderada por Bunbury, podemos ver la foto de sus pies con unas bonitas alpargatas de Popa y el mar de fondo. “Esos son mis pies”, comentaba Iker Casillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 5 Sep, 2019 a las 3:04 PDT

Septiembre está lleno de nuevos comienzos y seguro que ella se enfrenta a uno muy positivo.