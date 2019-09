It. Capítulo 2, El arte de vivir bajo la lluvia y Hotel Bombay, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta primera semana de septiembre nos llega a la taquilla española la terrorífica It. Capítulo 2, nuestra recomendación.

Pero si te acercas al cine también podrás escoger entre la dramedia El arte de vivir bajo la lluvia, el thriller Hotel Bombay, el film basado en hechos reales Viento de libertad, el drama Ray y Liz y la española Vivir dos veces.

El arte de vivir bajo la lluvia:

Comedia dramática en la que un perro recordará todo lo que aprendió de su humano, un piloto de carreras.

Milo Ventimiglia (This Is Us) y Amanda Seyfried (Lovelace) son los protagonistas de esta cinta dirigida por Simon Curtis (La dama de oro, Mi semana con Marilyn).

Hotel Bombay:

Ambientada en 2008 cuando terroristas paquistaníes entraron en el hotel Taj Mahal Palace y retuvieron rehenes por 68 horas, causando el terror entre sus huéspedes.

El novel Anthony Maras es el director y Armie Hammer (Call Me by Your Name) y Dev Patel (Lion), sus actores protagonistas.

Viento de libertad:

Narra los hechos que tuvieron lugar en la Alemania oriental (RDA) de los años ochenta, cuando dos familias trataron de cruzar a la Alemania occidental (RFA) en un globo aerostático casero.

Michael Herbig (Vicky el Vikingo, El reino de los chiflados) dirigie a los actores Friedrich Mücke (Un mensaje para ti) y Karoline Schuch (Ich bin dann mal weg).

Ray y Liz:

Apartados de la sociedad y a las afueras de Birmingham, una familia vive rompiendo tabúes llevando a cabo rituales extremos.

El principiante Richard Billingham escribe y dirige esta historia protagonizada por Tony Way (The More You Ignore Me) y Ella Smith (The Voices).

Vivir dos veces:

En una lucha contra la cuenta atrás del alzheimer, una familia emprende un viaje en busca del amor de juventud de un señor que empieza a olvidar todo aquello que le hizo feliz.

María Ripoll (No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, Ahora o nunca) es la directora de esta película en la que lideran el reparto actoral Oscar Martínez (El cuento de las comadrejas) e Inma Cuesta (Todos lo saben).

Nuestra recomendación de la semana:

It. Capítulo 2:

Vuelve el payaso más terrorífico del cine, ideado por Stephen King, y esta vez tendrá que hacer frente a la pandilla de la primera parte, pero ya convertidos en hombres y mujeres, listos para continuar con la lucha que empezaron de niños.

Andy Muschietti (Mamá, It) dirige esta secuela protagnizada por Jessica Chastain (Molly's Game) y James McAvoy (Glass).