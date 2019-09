'Salvados por la campana' podría volver a la televisión con su elenco original

Vivimos en un constante revival noventero, en el que no dejan de aparecer remakes y nuevas versiones de series con las que hemos crecido y que recordamos con nostalgia. Salvados por la campana es una de ellas, una de las primeras series adolescentes que nos llegaron de EEUU y a la que muchos nos enganchamos. En nuestro país se estrenó en 1990, y ahora, casi 30 años después, algunas conversaciones alertan sobre una posible reunión de la serie con su elenco original.

Mario López, el actor que interpretó al fornido AC Slater en el programa, ha hablado en un evento televisivo en Canadá sobre la posibilidad de resucitar la ficción. Ha admitido que se ha hablado sobre un regreso de la exitosa comedia, pero que obviamente, el elenco ya no estaría en la escuela secundaria por la edad. "Obviamente todavía no podríamos estar en la escuela secundaria, por lo que habría que darle una vuelta a la historia. Pero es divertido pensar en eso. ¿Y quién sabe? Nunca digas nunca", dijo. López agregó que si bien todos están preparados, no se concretado nada.

Mark-Paul Gosselaar, quien interpretó al popular Zack Morris, agregó: "Hay conversaciones, siempre hay conversaciones. Por su parte, Elizabeth Berkley, quien interpretó a Jessie Spano en la serie, dijo que si va a una reunión, "tiene que estar bien hecha".

Es evidente que los actores siguen llevándose tan bien como en aquel momento, pues aún siguen reuniéndose para celebrar fechas especiales. El actor que daba vida a Zach Morris, Mark-Paul Gosselaar, compartió hace unos meses una foto en la que aparecían varios de los protagonistas de la serie de los noventa para conmemorar las tres décadas de su inicio.

'Salvados por la campana'

La mayoría de los protagonistas de Salvados por la campana ha seguido vinculado al mundo de la televisión, con mayor o menor suerte en sus proyectos. A Mark-Paul Goselaar podemos verle en FOX España como protagonista de The Passage; Tifanni Thiessen ha sido una de las actrices principales de Alexa & Katie el año pasado, mientras que el último trabajo de Mario Lopez ha sido poner la voz de Cruz en la serie de Disney Channel Elena de Ávalor.