Pongamos que hablo de... Australia

Es el continente más pequeño de la Tierra y el país con más sitios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Algunos de estos temazos de músicos australianos también deberían serlo, como también podrían estar insignes australianos como Heath Ledger, Nicole Kidman o Cocodrilo Dundee.

KYLIE MINOGUE. Junto con Madonna, una de las dos diosas del pop que ostenta el título de artista con más canciones que han llegado al números uno en Australia (diez). Kylie nació en Melbourne, y su primer disco, Locomotion, de 1987, permaneció siete semanas en el número uno, convirtiéndose en el single más vendido de la década en Australia. Su temazo In your eyes debería ser propuesto como himno nacional del país. Al menos los viernes.

AC/DC. En 1979, seis años después de su debut en un bar, AC/DC publicaron su sexto álbum de estudio, Highway to hell, que sería el último con Bon Scott. En Australia, su portada fue diferente a la que se comercializó en el resto del mundo, y salía con llamas en la guitarra. En 2004 se inauguró una calle en honor a la banda. Pero en España fuimos pioneros (por una vez) ya que cuatro años antes en Leganés podías alquilar un apartamento en la calle AC/DC. Angus Young, guitarrista y líder del grupo, nació en Escocia pero se crió (y perfeccionó sus movimientos "spasm" y "duck walk", mundialmente conocidos) en Australia, y el uniforme que luce en el escenario es una réplica del que usaba en el colegio.

NATALIE IMBRUGLIA. Cantante, actriz y modelo nacida en Sidney. Y el primer crush de much@s. Hasta tiene una línea propia de productos faciales. Activista en pro del matrimonio homosexual en Australia, encarnó a Beth en la serie Neighbours, y en 1997, lanzó su primer álbum, Left of the middle, en el que estaba su gran éxito Torn, y que vendió más de siete millones de copias. Un disco imprescindible que esconde once cortes que superan al single que le otorgó la fama. Como éste.

INXS. El carismático vocalista y compositor de INXS, Michael Hutchence, toda una estrella pop de la época, nació en 1960 en Sidney pero se crió en Hong Kong. Y, víctima de una depresión, se suicidó ahorcándose con un cinturón en una habitación de hotel el 22 de noviembre de 1997. Su primer número uno en Australia fue con Original Sin. En su memoria, podríamos recordar clásicos como Mistify o Never tear us apart, pero nos hemos decidido por este hit inmortal.

GOTYE. Turno de música y política. La banda Gotye quiso conquistar el Parlamento australiano. Su partido The Basics Rock N Roll Party fue aprobado en su tierra adoptiva, Australia, y se presentaron en las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2014. Gotye en realidad se llama Wouter "Wally" De Backer y aunque nació en Bélgica vive desde hace muchos años en este país donde organizan Juegos Olímpicos Nudistas pero prohíben topless en las playas. Con este tema arrasó también en España, Canadá y USA.

SIA. ¿Qué más decir de una de las mejores cantantes y compositoras pop de la actualidad? Como curiosidad añadida, nació en Adelaida, y hace poco pudimos verla interpretando a un canguro, una de las especies amenazadas por el calentamiento global, en el videoclip Earth de Lil Dicky. Repasando su brillante pasado, es momento de volver a escuchar cuando puso su voz en esta genialidad lounge de ZERO 7.

TAME IMPALA. El mejor rock psicodélico que ha dado Australia (con perdón de Jagwar Ma). Rescatamos una versión alucinógena que hicieron los de Perth del tema Confide in me de su compatriota Kylie para la emisora ustraliana Triple J, que publicó un recopilatorio de versiones con temas de Chvrches o Bon Iver.

SAVAGE GARDEN. Su nombre viene de la marca de unos bolígrafos que se distribuyeron en Australia por la campaña de Savage Inn. El demonio de Tasmania vive en Australia, cuna de bichos raros. ¿Igual por eso este temazo de Savage Garden?

IGGY AZALEA. Mullumbimby es la ciudad australiana donde se crió. Ninguna rapera ha logrado posicionarse en el top ten del chart del país que inventó las cajas negras de los aviones (y el vino en bolsa) desde el Trouble de Iggy. Terminamos el repaso recordando su vídeo Fancy, que nos encanta por su homenaje a Clueless. Si conocéis la película, sabéis apreciarlo. Como al tartán amarillo.