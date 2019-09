Tini, Lalo Ebratt - Fresa [2019]

¿Alguna vez te ha empezado a salivar la boca viendo la receta de algún postre? Pues imagina hacerlo pero mientras escuchas tu tema favorito y con las voces de dos jóvenes promesas ya convertidos en referentes musicales.

Estamos hablando de Fresa, lo nuevo que trae Tini junto al colombiano Lalo Ebratt, y no solo hablamos de la canción, sino también de su videoclip. Prepárate si ésta es tu fruta favorita porque vas a tragar litros de saliva.

Dicen que "rosa y rojo, patada en el ojo", ¿no? Pues la argentina ha acabado con este mito para deleitarnos con un videoclip en el que no faltan estos colores, los sonidos latinos, el baile y, por supuesto, las fresas. Ambos se rodean de piezas de esta fruta, de plástico y también comestibles, en unas escenas en las que se mueven al incesable ritmo de sus versos.

Un ritmo que suena con una base propia del reggaetón, y a su vez del moombahton, a la que, por cierto, Tini nos tiene poco acostumbrados, pero que parece sentarle muy bien.

La letra de esta canción nos invita a darlo todo en la pista de baile desde el primer segundo, aunque con unas intenciones un poco explícitas. "Cuando tú me toca', toca', toca', toca', cómo me provoca, voca', voca', voca', cuando tú me besa, de pies a cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa", dicen algunos de sus versos.

El lanzamiento de este tema ha recibido una gran acogida por parte de los seguidores de ambos artistas. Con tan solo horas de vida, su videoclip supera las 330.000 visitas, posicionándose en el Top 20 de las tendencias de Youtube.

Aunque no todo empezó como esperaba. Cuando llegó el momento, el videoclip no figuraba en esta plataforma de vídeos, por lo que, tanto la argentina como sus fans tuvieron que esperar varias horas hasta que el equipo técnico lo solucionase. Esto provocó un auténtico revuelo en las redes sociales. Pero dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no?

Pero ahora, con todo solucionado, Tini ha manchado sus labios de fresa con Lalo Ebratt para triunfar a nivel internacional.