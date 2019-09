Amaia Romero tuvo que hacer cola para su propio concierto

Las anécdotas que viven algunos artistas traspasan los límites del surrealismo. Y si no que se lo digan a Amaia Romero, quien ha compartido una de sus vivencias más reales y extrañas que jamás ha vivido tras salir del exitoso talent show de Operación Triunfo.

La noticia salió a la luz cuando la intérprete de El Relámpago visitó El Hormiguero para divertirse con las hormigas y compartir su emoción por el cercano lanzamiento de su disco Pero No Pasa Nada. Pero este no fue el único tema protagonista de la noche.

Cuando Pablo Motos le preguntó acerca de su actuación en un festival de Valencia, la artista no pudo evitar lanzar una carcajada. El accidente que sufrió la furgoneta que trasportaba a los técnicos y los instrumentos, del que salieron ilesos, retrasó la hora de llegada de todo el equipo, incluida Amaia.

Una vez que llegaron al recinto, hizo la prueba de sonido lo más rápido posible y fue a su hotel a ducharse y cambiarse, que se ubicaba a 10 minutos de distancia del lugar donde ofrecía su música en directo. Por ello, la artista decidió hacer el camino andando con la ayuda de Google Maps.

Por desconocimiento de Amaia, acabó en la cola de la puerta principal del recinto, en la que varios seguidores le expresaron su emoción por asistir a uno de sus conciertos. Vamos, que se convirtió en una fan más del festival en el que ella misma actuaba. Pero no todo acaba ahí.

Este es el momento del que habla Amaia a 10 min de empezar el concierto 😂😂 #AmaiaEH pic.twitter.com/WfydNPH5dw — Rubén (@errebishop) September 5, 2019

Cuando se acercó al personal que identificaba las pulseras de acceso, le denegaron su entrada por no disponer de una. Fueron segundos de histeria que llegaron a su fin cuando un miembro de su equipo "la rescató". Las complicaciones volvieron a aparecer cuando tuvo que dirigirse a su escenario, hasta que otro miembro del personal le guió hasta allí, donde, según la propia artista, ofreció uno de sus "mejores conciertos".

Lo que no le pase a Amaia, no le pasa a nadie. Podríamos decir que, literalmente, es una verdadera seguidora de su propia música. ¿Merecería la pena hacer cola para escuchar su disco Pero No Pasa Nada? Tendremos que esperar al próximo 20 de septiembre para saberlo, aunque estamos seguros de que así será.