El influencer Daniel Illescas comparte la aventura que cambió el rumbo de su vida

Daniel Illescas es un influencer con más de 840.000 seguidores en Instagram. También es un chico guapo al que las firmas se rifan para que les dé su apoyo prestándoles su imagen y su poder en las redes. Por no hablar de que es el novio de Laura Matamoros, mediáticas donde las haya.

Pero no es sólo todo eso. Daniel Illescas es mucho más y buena prueba es su último proyecto, Be part of it, un libro en el que recoge su experiencia en la isla de Mfangano que, para los que no aprobaron geografía o no son muy duchos en viajar, está en Kenia. Un lugar de unos 30.000 habitantes cerca del lago Victoria en el que viven, mayoritariamente pescadores.

Como muchos lugares en aquella zona, sufren el duro castigo del VIH que ha dejado huérfanos a muchos niños cada año. Hay un orfanato y una española, Sandra Borrás, llegó hasta allí un día y quedó tan impactada que decidió formar Índigo, una organización pequeña que se centra en mejorar las condiciones de vida de esos niños.

La primera vez que Illescas viajó a Kenia fue en 2017. “Una de las cosas que más sorprende de este rincón de Kenia es que la gente parece muy feliz. Digo sorprende porque, al menos desde nuestro punto de vista, es inimaginable que teniendo tan poco puedas estar todo el tiempo sonriendo, bromeando y comportándote con amabilidad con todo aquel que se cruza en tu camino”, señala sobre la gente que se encontró allí.

Conocía a Sandra de toda la vida y se sumó a su iniciativa. Se ha volcado en el desarrollo del orfanato y nos cuenta su experiencia en un libro compuesto por sus reflexiones y sus fotografías.

“Es toda una lección ver que no necesitas cosas tan básicas, como el agua potable o un váter en las casas, para disfrutar de la vida. Todo es cuestión de adaptarse. Y yo estaba empezando a descubrirlo: los niños en el orfanato no tenían nada y, sin embargo, te lo daban todo con una sonrisa”, transmite de esta experiencia.

Se ha dado cuenta de que su estatus de influencer le puede ayudar a cambiar las cosas y su objetivo está puesto en aquellos niños y niñas. Para que luego digan que en redes es todo frivolidad y postureo.

“Cuando la cámara se apaga él sigue siendo el mismo chico alegre, cariñoso y comprometido. En la era en la que vivimos, donde, en muchas ocasiones prima la apariencia frente a la verdad, no puedo más que admirar a una persona como él, porque puedo asegurar que su preocupación y entrega al proyecto va mucho más allá de lo que se haya podido mostrar”, asegura su amiga Sandra.

Ahora toca embarcarse en una gira de firma de libros. “Me hace mucha ilusión conoceros a todos y poder compartir esta historia tan bonita, os espero a todos para dedicaros este libro tan importante para mí y resolveros todas vuestras dudas y explicaros este libro tan importante! Muchísimas gracias a todos por el apoyo os espero con muchísima ilusión”, escribía en sus redes.

El 12 de septiembre estará en Pangea en Barcelona a partir de las siete de la tarde. A esa misma hora y en la misma agencia de viajes pero en Madrid estará al día siguiente.