Harry Styles explica la razón por la que rechazó ser el príncipe Eric en ‘La Sirenita’

Tenemos que reconocer que la noticia de que Harry Styles finalmente no será el príncipe Eric en La Sirenita de acción real nos dejó con el corazón devastado. Lo reconocemos, nos hubiese encantado ver al actor británico poniéndose en la piel del famoso personaje, pero no pudo ser.

El cantante británico ha asegurado en su última entrevista para el medio The Face que, aunque se encontraba en conversaciones avanzadas con la compañía, finalmente decidió no seguir en el proceso de selección para papel. ¡Pero ojo, que el motivo alegrará a sus fans! El ex One Direction quiere centrarse en su nueva música.

“Estuve hablando con ellos, pero quiero sacar música y centrarme en eso por un tiempo. Todos los involucrados en la película fueron increíbles, así que creo que va a ser genial. Disfrutaré viéndola, estoy seguro”, ha reconocido.

Quizá, viendo el buen rollo que parece tener con el equipo, se anime a poner voz a alguno de los temas principales de la cinta. Ya lo hizo su ex compañero Zayn para Aladdin, así que todo es posible.

Otro papel en el que finalmente no lo veremos es en el de Elvis Presley, el cantante también sonaba muy fuerte para meterse en la piel del Rey del rock. Finalmente, la película de Baz Luhrman, escogió al actor Austin Butler para darle vida.

Harry, también habla sobre cómo investigó sobre el personaje para tener más papeletas u hacerse con el papel en la entrevista para The Face: “Fue un icono para mí mientras crecía. Había algo casi sagrado en él, como si no quisiera tocarlo. Luego terminé metiéndome en su vida y no me decepcionó”.

“Siento que si no soy la persona adecuada para ello, entonces es mejor que no lo haga, ¿sabes?”, dijo el artista.

Aunque no sabemos dónde veremos próximamente a Harry cinematográficamente hablando, esperemos que podamos escucharlo pronto. Nada nos hace más ilusión.