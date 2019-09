Ariana Grande pone banda sonora a la primera mujer que viajará a la luna

Ariana Grande lo tiene claro: “God Is a Woman”. A lo largo de su carrera la cantante siempre ha enviado mensajes llenos de girl power en sus canciones, convirtiéndose en un gran ejemplo a seguir.

Ahora, una de las canciones de su disco Thank U, Next se ha convertido en la banda sonora de una de las misiones más próximas de la NASA: enviar, por primera vez, a una mujer a la luna. Porque sí, en pleno siglo XXI ninguna mujer ha pisado nuestro satélite. De este modo, la cuenta oficial de la NASA ha subido en sus redes un vídeo donde aparecen algunas de las chicas que trabajan en la agencia espacial entonando el himno de Grande.

La canción de Ari es perfecta para la misión. Solo hay que escuchar el principio para comprobarlo: “This is one small step for woman, one giant leap for woman-kind” (Este es un pequeño paso para las mujeres, un gran paso para el universo femenino).

🎶 "We'll explore the universe because we're N-A-S-A!"🎶



Inspired by our #Artemis missions to explore the Moon and Mars, @NASAInterns working at @NASAJohnson remixed @ArianaGrande’s song “NASA” to create a music video. Press play and turn this up🔈: https://t.co/9x0uy0Lqbp pic.twitter.com/POztP4g5NM — NASA (@NASA) September 8, 2019

Pero la letra de la canción cambia en esta nueva versión y su nueva letra habla sobre el trabajo que hacen las personas en la NASA diariamente. “Mientras que esperamos a enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la luna en 2024 con la misión Artemis, los trabajadores de del Centro Espacial Johnson de la NASA versionaron la canción de Ariana Grande NASA para compartir su entusiasmo por la exploración del espacio”, escribió la agencia espacial en su cuenta de Facebook junto al divertido vídeo.

De este modo, mientras que la letra de Grande habla sobre una mujer que necesita espacio de su novio, los protagonistas de este vídeo hablan sobre el universo. Por ejemplo, en una de las estrofas ella canta “You don’t wanna leave me, but I’m tryna self-discover. Keep me in your orbit you know you’ll drag me under” (No quieres dejarme, pero estoy tratando de conocerme. Mantenme en tu órbita y sabrás que me arrastrarás hasta abajo). Las protagonistas del vídeo han cambiado esta estrofa por “ISS in orbit, oh the views will make you wonder. Back to lunar orbit there is still more to uncover." (ISS está en órbita, oh, las vistas te harán hacerte preguntas. De vuelta a la órbita lunar, hay mucho más que descubrir).

oh my. this is so pure and special and insane. hi everyone over there that is doing such incredible work ! thank u for taking the time to make this ! my heart is ..... bursting. 🌑🌫🖤 https://t.co/o48OzSSTcD — Ariana Grande (@ArianaGrande) September 9, 2019

Ariana Grande, que no puede ser más fan de la NASA, ha querido compartir su emoción de ver esta nueva versión de su canción a través de las redes sociales. “Oh, dios mío. Esto es tan puro, especial y loco. ¡Hola a todos aquellos que estáis haciendo un trabajo increíble! Gracias por tomarse un rato para hacer esto. Mi corazón está… estallando”.

Estamos seguros de que NASA es el tema que más ha sonado entre las paredes de la agencia espacial este 2019. Aunque sea solo por las veces que hayan tenido que ensayar.