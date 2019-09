De Panic! at the Disco a Shawn Mendes y Camila Cabello: las 40 canciones de la lista, con sus vídeos

Por todos es bien sabido que la lista de LOS40 reúne, cada semana, las 40 canciones más importantes del país. Ok, pues si las de esta semana pudiste disfrutarlas el sábado por la radio, ahora puedes degustarlas en su versión en vídeo. Un recorrido clip a clip que empieza con el farolillo rojo (y récord de permanencia) de Panic! at the Disco y culmina por todo lo alto con el número uno —por segunda semana consecutiva— de Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita. En medio, muchos grandes nombres de la música actual y las novedades en lista de Ed Sheeran con Khalid, Melendi con Andy Clay y Kygo rescatando la voz de Whitney Houston. No pierdas tiempo y márcate un repaso visual.