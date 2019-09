Almudena Cid envía un potente mensaje a aquellos que la llaman “ridícula”

Almudena Cid es una de las gimnastas más queridas de nuestro país. Su carisma y buen rollo han hecho que, tras colgar las punteras, continúe estando en primera línea de actualidad. ¡Y es que no le ha faltado trabajo!

Pero no ha sido un camino de rosas. La deportista ha querido explicar, a través de un hilo de Twitter, el difícil momento al que se enfrentan muchos deportistas de élite cuando deciden dejar de competir. La exdeportista ha reflexionado sobre lo difícil que es reciclarse en el mundo laboral.

“Hay algo muy doloroso para el deportista y es que, después de haberte sentido tremendamente competente y bueno en lo que haces, sientes que no eres nadie sin ser ya lo que fuiste (…) y es que una no puede vivir eternamente de lo que fue”, dice Cid en uno de los tuits.

La gimnasta continúa hablando sobre su experiencia, diciendo que hace seis meses vivió un episodio muy triste en su vida: “Recuerdo una madre de una gimnasta, compañera, que cuando me vio aparecer en El Hormiguero como colaboradora me dijo: ‘¿No crees que haces el ridículo?’ No era una familia cercana a mí, pero lo suficiente como para incluso hacerme sentir que podría llevar algo de razón”.

Mi intervención mensual, 4 días, duplicaba mi beca al mes.

40 minutitos por 192 horas de sudor como gimnasta.

Al menos, solo por eso, pudo haberse ahorrado el desagradable comentario. — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) 10 de septiembre de 2019

Pero este ejemplo es solo uno de los que enumera Almudena. La gimnasta continúa retratando algunos de los trabajos que ha hecho fuera del deporte como actriz, escritora o presentadora, enfrentándose a críticas diarias de aquellos detractores que opinan que estaba ahí solo por ser gimnasta. “No os dais cuenta, pero algunos hacéis mucho daño. Los que sois, sabéis quienes sois. Mi pensamiento de deportista imbatible dejó de existir cuando colgué mis punteras”, continúa diciendo.

Almudena, termina el hilo diciendo que aún siente que todo lo que consigue no es suficiente y que tiene la constante necesidad de que le acepten. Por suerte, termina con unas preciosas palabras de motivación: “Creo haber encontrado mi lugar. Y me tendré que enfrentar a lo que se vive en cada profesión, que es común en todas, pero sí hice un esfuerzo importante, con ayuda de los míos para seguir caminado hacia mi elección”.