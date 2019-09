Un fan se opera para parecerse a Jimin de BTS y este es el resultado

La exitosa banda BTS ha revolucionado la industria de la música. Sus temas han recorrido las listas y escenarios de todo el planeta, consiguiendo que diversos estadios se rindan ante su talento. Pero lo cierto es que no solo han marcado un antes y un después en este mercado, sino también en las vidas de millones de personas alrededor del mundo.

Una de ellas es Oli London, un fanático de la banda que ha cambiado su vida desmesuradamente por y para uno de sus integrantes: Jimin. Y cuando decimos "desmesuradamente", nos referimos a la manera más incontrolable que puedas imaginar.

¿Imaginas cambiar tu aspecto para parecerte a tu artista favorito? Si quieres un ejemplo, puedes encontrarlo en Oli London. El joven tomó la decisión de someterse a diversas operaciones estéticas para convertirse en el clon de este artista de K-Pop. ¡Hasta copia sus propios looks!

Zapatos de hasta 1.600 libras, abrigos de 7.000 libras y camisas de 400 libras son algunas de las prendas que ocupan su armario. De hecho, asegura estar obsesionado con el mismo modelo de camisa que el propio Jimin lució en el videoclip de Fake Love. "Quiero ser él, pero también estoy enamorado de él", confesó en una entrevista con Barcroft TV.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista es en el que el protagonista muestra a cámara una de sus selfies antes de someterse a las operaciones estéticas. "Siempre era muy inseguro porque tenía mucho acné cuando estaba en el colegio. Y mi nariz era muy grande. [...] Ah, es horrible. Ni siquiera reconozco a la persona", añadió.

El británico asegura que fue en Corea, el país en el que vivió durante una temporada, donde descubrió a BTS allá por 2013. Cayó en sus redes de manera inmediata y se convirtió en su motor de vida. Tanto es así que ahora ha decidido dejar atrás su pasado para convertirse en uno de ellos, literalmente. Sus amigos a penas pueden reconocerlo y parecen repeler la obsesión de Oli.

"No quiero imaginarte como esta estrella del pop, sinceramente. [...] No quiero que llegues a un punto en el que no puedas deshacer nada", señala su amiga Stephanie Jackson. "No me voy a convertir en un adicto", añade Oli. "Creo que ya lo has hecho", concluye la joven.

La vida de Oli London ha dado un giro de 180º, y no solo nos referimos a su cambio físico, aunque sí está estrictamente relacionado. El joven también ha decidido dar el paso de convertirse en una estrella de la música, y para ello se ha animado a lanzar sus propios temas. En febrero de este año, nos deleitó con su single Perfection, y ahora se prepara para el lanzamiento de su sucesor, Butterfly, que verá la luz junto a la rapera coreana Sten.

Tras la decisión de nuestro protagonista de gastar 100.000 dólares en parecerse a su ídolo, las reacciones de los fans de BTS no tardaron en aparecer. Y hemos de decir que hemos encontrado muy pocos comentarios a su favor. Sus redes sociales están inundadas de mensajes de usuarios convencidos que su físico no tiene nada que ver con el del surcoreano.

Y tú, ¿crees que Oli conseguirá triunfar y convertirse en todo un K-Pop idol? Y, lo más importante, ¿serías capaz de cambiar tu vida para parecerte a la de tu mayor ídolo?