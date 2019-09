¿Qué traen Halsey y Niall Horan entre manos?

Uno ha pisado los escenarios de todo el mundo junto a su boyband One Direction, y otro ha alcanzado la cúspide del éxito tras su colaboración con la exitosa banda de K-Pop, BTS. Podríamos decir que estamos ante dos de los rostros más prometedores de la industria de la música.

No cabe duda de que tanto los seguidores de Niall Horan como los de Halsey se desviven por escuchar nueva música de sus artistas favoritos. Lo que ellos no esperaban es que todo apunta a que lo harán muy pronto... ¡y juntos!

Todo comenzó cuando Niall anunció el título de su nuevo single en el evento anual de Capitol a principios de agosto, al que casualmente también asistió Halsey. Nice To Meet Ya se convierte en el sucesor de Seeing Blind, y lo hará con unos ritmos del rock de los 90 y un toque de soul y dance.

Tras ello, el irlandés cambió su biografía de Twitter haciendo un guiño a su próximo proyecto. "Nice To Meet Ya, What's Your Name?" "(Encantado de conocerte. ¿Cómo te llamas?)", son las palabras que figuran en su perfil.

Todo parecía transcurrir con tranquilidad hasta que sus seguidores se dieron cuenta de que la intérprete de Nightmare también cambió su biografía, y sus palabras guardan relación con lo nuevo de Horan. "Hi, my name is Halsey. It's nice to meet you" "(Hola, me llamo Halsey. Encantada de conocerte"), dice.

Esto no tardó en revolucionar las redes sociales. ¿Será ésta una pista de lo que nos traerán próximamente? Si de nosotros dependiese, diríamos "sí" un millón de veces. Pero ellos aún no han confirmado nada, por lo que debemos esperar para conocerlo. Eso sí, jugar al despiste es uno de sus hobbies favoritos.

Para los fans de Halsey, esta noticia ha llegado después de que su artista favorita anunciase el lanzamiento de su próximo single Graveyard el 13 de septiembre. ¡Un no parar de buenas nuevas!

Ahora solo nos queda esperar a que ambos confirmen o desmientan este rumor del que muchos están convencidos que ocurrirá más pronto que tarde. Y a ti, ¿te gustaría escucharlos en un mismo tema?