BIME LIVE cierra su cartel con las incorporaciones de Foals y Floating Points

BIME LIVE, el mayor festival ‘indoor’ del otoño, ha anunciado cuatro nuevas incorporaciones para cerrar su cartel de 2019: Foals, Floating Points, First Girl on the Moon y Röyksopp DJ Set, que se unen a propuestas como la de Jamiroquai, Amaia, Michael Kiwanuka, Carolina Durante, Morgan o Kraftwerk 3D.

El festival celebra su séptima edición los próximos días 1 y 2 de noviembre en el BEC! de Bilbao, perfilándose como el plan perfecto para el puente de noviembre. Es sin duda, la gran cita musical del otoño con los sonidos más actuales repartidos en 5 escenarios, entre ellos el espacio GOXO que reúne a lo mejor de los sonidos urbanos, trap, para bailar y perrear hasta el amanecer.

El BIME LIVE Con zona de acampada en el propio recinto, interior y con todas las comodidades a precios reducidos (entrada de día: 50€ + gastos y abono de 2 días: 85€ + gastos). Consigue aquí tus entradas y móntate el planazo del puente de noviembre.

Los británicos FOALS prometen hacernos bailar de lo lindo. Como aliciente, presentarán en directo las canciones de su último trabajo, Everything Not Saved Will Be Lost. Pero, en conjunto, serán sus ritmos frenéticos, una percusión adictiva y el carisma de su frontman, Yannis Philippakis, los que atravesarán nuestro corazoncito.

Otras confirmaciones destacadas son las del dúo noruego Röyksopp, que llega a BIME LIVE en un formato dj set que promete ser épico e incendiario. Floating Points es el nombre artístico del reputado productor y doctor en neurociencia Sam Sephard, cuyas personales y peculiares sesiones se han convertido en imprescindibles para los amantes de la electrónica más vanguardista. First Girl on The Moon completa las nuevas incorporaciones. Se trata del dúo de post-punk formado por Juancar Parlange y Eneko Cepeda, que presentará en el BEC! su álbum de debut Scars.

bime live: cartel por días VIERNES 1 DE NOVIEMBRE FOALS, KRAFTWERK 3D, FLOATING POINTS Live, RÖYKSOPP dj set, AMAIA, MORGAN, PHANTOGRAM, AITOR ETXEBARRIA, DO NOTHING, FIRST GIRL ON THE MOON. Gaua: DAPHNI / PIONAL / COOPER SAVER Goxo: KAYDY CAIN live/ COUCOU CHLOE Live/ KING DOUDOU/ KAMIXLO dj set SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE JAMIROQUAI, BRITTANY HOWARD of Alabama Shakes, MICHAEL KIWANUKA, RÓISÍN MURPHY, CAROLINA DURANTE, THE DIVINE COMEDY, GLEN HANSARD, MARK LANEGAN BAND, BANPIRO MAITALEAK (Mursego + Amorante), LOS ESTANQUES, OMAGO. Gaua: HELENA HAUFF / PEARSON SOUND / PARK HYE JIN Goxo: BRANKO Live/ BRAT STAR/ TOPANGA KIDDO/ ATODAMADRE

Espacio GOXO, para perrear hasta el amanecer

Los amantes de los sonidos urbanos tienen su punto de encuentro en GOXO, un pequeño club de trap, R&B, hip hop, dancehall y reggaeton dentro de un gran festival. En él se darán cita las propuestas más candentes del momento, lideradas por artistas como Kaydy Cain, Takers, Coucou Chloe, Branko, Topanga Kiddo, entre otros.

Alójate dentro del festival

Para una estancia más agradable, la organización del BIME ha habilitado una zona de acampada en el mismo BEC! que ofrecerá a los asistentes diferentes opciones de alojamiento, repartidas entre camping, glamping e innovadoras cápsulas con todas las comodidades. Consulta en la web oficial del festival para planear tu estancia en BIME LIVE.