Jennifer Lopez, entre las candidatas a actuar en la Super Bowl 2020

Los estadounidenses ya tienen la mirada puesta en uno de los eventos más esperados del año: la Super Bowl. Esta gran final de fútbol americano que enfrenta a los dos mejores equipos del país tendrá lugar el próximo 2 de febrero de 2020. Pero, ¿qué es un evento sin música? Ya son múltiples los referentes que han pasado por el escenario para hipnotizar a sus asistentes, y a los espectadores, con sus actuaciones.

Desde Michael Jackson hasta Beyoncé, pasando por Diana Ross, Stevie Wonder, Enrique Iglesias y Christina Aguilera. En este caso, fueron Maroon 5, Travis Scott y Big Boi los que amenizaron el descanso del partido el pasado 3 de febrero de 2019. ¿Quiénes serán sus sucesores? Lo creas o no, ya aparece un conocido nombre en la lista de candidatos.

Ella es, nada más y nada menos, que Jennifer Lopez. Tal y como indica Entertainment Tonight, la artista confesó al medio que estaría más que dispuseta a actuar durante el descanso de esta competición, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Florida. "Jennifer y la NFL han estado en negociaciones durante un tiempo, pero hay muchos factores que intervienen en el acuerdo antes de que se haga oficial", confiesa una fuente a este medio.

"Jennifer ha tenido una carrera increíble que abarca décadas y esta plataforma le daría el mayor escenario para mostrarla. Ha estado trabajando con la NFL este año promocionando la temporada, por lo que las cosas se ven bien", añade. Y así es. La artista se ha encargado de publicar diversos vídeos en sus redes sociales en los que calienta motores con sus seguidores para la iga de este deporte.

Lo curioso es que Roc Nation, la compañía de Jay-Z, ha anunciado que se ha unido a NFL en un partnership a largo plazo, convirtiéndose en la compañía oficial de música en directo de la liga. Lo ha hecho con el ovjetivo de "nutrir y fortalecer la comunidad" a través de la música y el apoyo. El rapero se encargará de seleccionar a los artistas que protagonizarán el medio tiempo del partido.

Es por ello por lo que este mismio medio se ha encargado de preguntarle acerca de los rumores que sitúan a JLo, Enrique Iglesias y Pitbull como claros candidatos a poner ritmo al evento, pues mantienen una relación muy especial con Miami.

"Tuvimos esta conversación, no puedes ir a una ciudad, hacer tu espectáculo y luego irte. Es como, al menos habla con la comunidad. Habla con los chicos que están en el terreno organizando las cosas e intentando que todo vaya bien en ese sentido. Tampa es el siguiente (en 2021). Amo Tampa, pero no tengo ni idea de quién es de allí, quién actuará", asegura el rapero. "Así que no quiero meterme en ese problema. A veces puede pasar y puede ser que la persona es de la ciudad en la que actúan, pero no quiero meterme en ese terreno porque, de nuevo, ¿quién actúa en Tampa?", concluye.

Vamos, que las relaciones de Lopez, Enrique Iglesias y Pitbull con Miami no son excusa para que Jay-Z los señale como protagonistas indudables de la próxima gran final de la competición. No obstante, esto no los descarta como los elegidos.

Habrá que esperar para conocer quién o quiénes se convertirán en los sucesores de Travis, la banda de Adam Levine y Big Boi.