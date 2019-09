Rafael Amargo se cae de ‘GH VIP’ y carga contra Telecinco por “discriminación”

La séptima edición de GH VIP arranca este miércoles en Telecinco con unos concursantes listos para entrar a la casa de Guadalix y vivir una de las experiencias más arrolladoras de la televisión. Mila Ximénez, El Cejas, Adara Molinero, Anabel Pantoja, Dinio, Noemí Salazar, Estela Grande, Alba Carrillo y Nuria MH son algunos de los famosos que participarán en el reality. Quien no estará será Rafael Amargo, a pesar de las últimas informaciones.

Y es que las negociaciones entre Amargo y la productora de Gran Hermano no han llegado a buen puerto, a juzgar por las palabras que le ha dedicado el bailarín a los responsables del espacio de telerrealidad.

"Hay que cumplir con la palabra y no inventar excusas, sobre todo prejuicios, rechazo, incultura o poner por motivo cosas que son discriminación", empieza diciendo Rafael Amargo en una publicación que ha compartido con sus seguidores de Facebook.

Y continúa: "¿Por qué no aceptan o no tienen en sus programas a personas ciegas, con síndrome de Down, en silla de ruedas o con medicación preventiva? ¿Es otra manera de convivencia o un estigma? Siendo referentes de un programa de televisión rechazáis y discrimináis a personas. ¿Acaso ellos no conviven?".

"Es muy delicado lo que cuento", concluye.

¿Qué habrá pasado entre Rafael Amargo y los responsables de Gran Hermano para que el bailarín monte en cólera contra ellos?