Harry Potter y Sirius Black se reencuentran más de una década después

Lo reconocemos, como verdaderos potterheads que somos nos encanta ver a sus personajes de nuevo reunidos. Sobre todo cuando se trata de un reencuentro tan emotivo entre padrino y sobrino. ¿Sabéis a cuál nos referimos? Nada más y nada menos que el encuentro entre dos de los militantes de la orden del Fénix más queridos: Harry Potter y Sirius Black.

Bueno, realmente es entre los dos actores que le dieron vida en la saga cinematográfica, Daniel Radcliffe y Gary OIdman, que han coincidido en el Festival de cine de Toronto. Aunque Oldman solo estuvo presente en tres de las cintas (El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego y La orden del Fénix), siempre ha hablado con mucho cariño de aquel trabajo.

Ahora, tras estar una década sin verse, finalmente OIdman y Radcliffe han tenido un reencuentro mágico, provocando la nostalgia de todos los seguidores de la saga mágica.

Oooh que hermoso, Harry Potter y Sirius de nuevo juntos ✨ estas imágenes de Daniel Radcliffe y Gary Oldman son de hoy en Toronto 😍 pic.twitter.com/013XjiSVOm — HabyCruz☁️🌸 (@AbyCruzSJYe) September 10, 2019

Ambas estrellas se encontraban en el Festival de cine de Toronto presentando sus nuevos trabajos. Mientras que Daniel estaba promocionando la película donde da vida a Drácula, Guns Akimbo; Gary estaba haciendo lo mismo con The Laundromat, una película sobre los papeles de Pánama en la que comparte cartel con Antonio Banderas y Meryl Streep.

Pero el trabajo no les impidió a los dos británicos ponerse al día. De hecho, aprovecharon el momento para echarse una foto y recordar algunos de los momentos que compartieron aquellos años.

Como era de esperar, la instantánea se ha convertido en viral gracias a los miles de seguidores que han querido compartirla. ¡Y es que nada da tanta alegría como un encuentro familiar!

Pero no es la única alegría que se han llevado los seguidores del joven mago estos días. El pasado fin de semana J.K Rowling compartió un mensaje que ha disparado los rumores de una nueva película de Harry Potter (y no, no tendría nada que ver con Animales Fantásticos).

La escritora puso “A veces la oscuridad viene de lugares inesperados”, junto a dos hashtags, #HarryPotter y #CursedChild. El tuit venía compañado de un logo con una carabela con una serpiente. ¿Y cuál ha sido la teoría que más ha recorrido las redes? Pues que va a haber una nueva película de la saga. Esta vez basada en la obra de teatro El Legado Maldito que cuenta la historia del hijo de Harry Potter. Vamos, que si esto fuese real, volveríamos a ver a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los personajes que le dieron la fama.

Tendremos que esperar para saber qué es lo que realmente quiere decir la escritora británica con ese logo. Eso sí, esperemos que si se hace realidad no utilicen un CPU tan malo para envejecer a los intérpretes como en la última película.