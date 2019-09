Todo lo que debes saber de ‘Batwoman’, la nueva serie del arrowverso

Los amantes de DC están de enhorabuena. Y es que el próximo 7 de octubre se estrena en HBO la serie Batwoman, una nueva ficción de superhéroes que formará parte del arrowverso que ya componen Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow.

Esta serie narrará las aventuras de Kate Kane, más conocida como Batwoman. El personaje ya ha participado en algunos títulos del arrowverso y volverá a ser encarnada por Ruby Rose, actriz conocida por sus papeles en Orange is the New Black y Resident Evil: The Final Chapter. Completan el reparto: Rachel Skarsten, Meagan Tandy y Nicole Kang.

Batwoman está producida por Berlanti Productions en asociación con Warner Bros. Television. Basada en los personajes de DC, la serie está distribuida globalmente por Warner Bros. International Television Distribution y cuenta con Greg Berlanti como productor ejecutivo junto a Caroline Dries, Geoff Johns y Sarah Schechter.

Al igual que los demás títulos del arrowverso, Batwoman debutará en The CW, pero aquí se podrá ver en HBO España.

La historia de 'Batwoman'

Kate Kane nunca planeó ser la nueva vigilante de Gotham. Tres años después de que Batman desapareciera misteriosamente, Gotham es una ciudad desesperada. Sin el Cruzado de la Capa, el Departamento de Policía de Gotham City ha sido invadido y sobrepasado por bandas criminales. Es entonces cuando entra en escena Jacob Kane y Crows Private Security, un cuerpo de seguridad privado de nivel militar, que ahora protege la ciudad con omnipresentes milicias armadas.

Años antes, la primera esposa y la hija de Jacob fueron asesinadas en un tiroteo entre bandas de Gotham. Entonces, envió a su única hija superviviente, Kate Kane, lejos de Gotham por su seguridad. Después de una baja deshonrosa de la escuela militar y años de brutal entrenamiento de supervivencia, Kate regresa a casa cuando la banda Wonderland tiene en el punto de mira a su padre y su empresa de seguridad, secuestrando a su mejor oficial Crow, Sophie Moore.

Aunque se volvió a casar con la rica socialité Catherine Hamilton-Kane, que es quien financia a los Crows, Jacob todavía está lidiando con el recuerdo de la familia que perdió, mientras tiene a Kate, la hija que aún mantiene de esa familia, a distancia. Pero Kate es ahora una mujer que se ha cansado de pedir permiso. Para ayudar a su familia y a su ciudad, tendrá que convertirse en lo único que su padre detesta, una vigilante, un caballero oscuro. Con la ayuda de su compasiva hermanastra, Mary, y el astuto Luke Fox, hijo del gurú tecnológico de Wayne Enterprises, Lucius Fox, Kate Kane continúa el legado de su primo desaparecido, Bruce Wayne, como Batwoman.

Sin perder la esperanza por su ex novia, Sophie, Kate usa todo lo que está en su poder para combatir las oscuras maquinaciones de la psicótica Alice, que siempre está en algún lugar moviéndose entre lo cuerdo y lo loco. Armada con pasión por la justicia social y talento para decir lo que piensa, Kate sobrevuela las oscuras calles de Gotham como Batwoman. Pero no la llames heroína todavía. En una ciudad desesperada por encontrar un salvador, primero debe vencer sus propios demonios antes de aceptar la llamada a ser el símbolo de esperanza de Gotham.