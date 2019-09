Barbie Ferreira (‘Euphoria’) cae rendida ante el talento de Jungkook (BTS)

Las redes sociales no tardaron en revolucionarse tras la emisión del último capítulo de la exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya: Euphoria. Y no es de extrañar, pues sus millones de espectadores pudieron escuchar un pequeño fragmento de un tema de la solicitada banda mundial BTS.

Una canción que, curiosamente, recibe el mismo título de la serie, y que protagonizó una de las escenas más esperadas por sus seguidores. El autor del tema es Jungkook, el integrante de este grupo de K-Pop que está arrasando en las listas de éxitos. Pero si pensabas que ningún protagonista de esta producción de HBO iba a manifestarse al respecto, estabas totalmente equivocado/a.

Sin ir más lejos, Barbie Ferreira, que da vida a Kat en la serie, confesó en una entrevista su amor incondicional por el talento del surcoreano, haciendo referencia a la escena en la que sonó. (Si no has terminado esta primera temporada, no sigas leyendo. Spoiler alert!!!).

Euphoria de Jungkook puso ritmo al momento en el que Ethan y Kat se funden en un emotivo y romántico beso durante el baile de fin de curso del instituto. "Creo que esa fue la clave. El icónico solo de Jungkook Euphoria... ¿y Euphoria? Fue precioso. Un poco de K-Pop y un poco de fandom", señala Barbie en una entrevista con them.

Vamos, que los millones de seguidores de la banda surcoreana ya la consideran una ARMY más. Aunque tampoco se extrañan que haya confesado su amor por el artista, pues este tema ya supera los 50 millones de reproducciones en Youtube.

Cuando los fans de BTS conocieron la noticia de la aparición de su grupo favorito en una de las series más exitosas a nivel internacional, las redes sociales se incendiaron. No dudaron en enviar comenzaros de todo tipo e inundar Twitter de menciones al grupo para que comunicasen a Jungkook esta buena nueva. Aunque aún no haya dado señales de vida, ni tampoco de las declaraciones de Ferreira, estamos seguros que, de hacerlo, no dudará en agradecer el apoyo a esta plataforma de vídeos a la carta.

Hemos de recordar que Barbie se ha convertido en toda una referente para adolescentes que buscan encontrarse a sí mismo y enorgullecerse de lo que son. "Amo ser queer. Amo ser gorda. Amo ser brasileña. Amo ser de Nueva York. (Todas mis identidades) son las que me convierte en Barbie", señaló en esta entrevista.

Y tú, ¿la amas ahora aún más? (si eso es posible).