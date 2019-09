Rihanna lo confiesa: quiere colaborar con esta artista

Lo que la música une, que no lo separe nadie. Porque solo ella ha sido capaz de juntas a voces referentes de la industria y convertirlas en inseparables. Y no, no solo hablamos de Katy Perry y Taylor Swift. En este caso nos referimos a Rihanna y una de las voces más prometedoras de la industria: Lizzo.



La intérprete de Work ha manifestado su adoración por Lizzo en más de una ocasión. La última sucedió el pasado 10 de septiembre durante el evento de Savage x Fenty, el desfile de la colección de lencería de la de Barbados. Allí atendió a los diversos medios que asistieron y fue precisamente en una de estas declaraciones en las que confesó su amor incondicional por la música de Detroit.

"Dios, amo a Lizzo. Es muy malota. [...] Colaboraría con ella después de esta entrevista ahora mismo. O sea, Lizzo es una malota", señaló la protagonista de la noche a Entertainment Tonight. Vamos, que no se lo pensaba, ni siquiera, dos veces.

Pero no todo acaba ahí. Rihanna continuó regalando elogios a la artista que hoy se ha convertido en todo un icono internacional. "Ella es lo de Savage representa. Una mujer segura, sin importar el tamaño, el color o la forma. Tu actitud es lo que te hace salvaje. Es la confianza que tienes en ti mismo y la confianza que transmites a la gente que se parece a ti y se sienten como tú, y esas son las personas que se identifican con la marca", concluyó.

Savage x Fenty rinde homenaje a la aceptación de todos los cuerpos, sea cual sea su forma y su color de piel. Es por ello por lo que Lizzo podría convertirse perfectamente en la imagen de la marca, pues ha demostrado en más de una ocasión todos estos ideales: sentirse libre y seguro de lo que eres, y rechazando cualquier estereotipo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Rihanna muestra su adoración por Lizzo en público. Ya l hizo durante la actuación de la cantante en la gala de los BET Awards en junio de este año. Las cámaras fueron grabando las reacciones de los artistas, y la euforia de Rihanna no podía pasar desapercibida. ¡Lo daba todo!

Ahora solo queda esperar a que la intérprete de Truth Hurts responda a su petición para dar paso al que probablemente se convierta en el himno internacional de la aceptación y el empoderamiento femenino.