Lo próximo de Miriam Rodríguez, ¿será en inglés?

Este verano hemos podido ver a Miriam Rodríguez disfrutar de su tierra, de Galicia. “Soy de mar, de olor a sal, de monte, de respirar el verde y de escuchar el silencio que interrumpe el viento agitando las hojas de los árboles cada mañana. Soy de las que viven en un estado de morriña intensa permanente”, aseguraba ella misma hace unos días.

Pero que nadie piense que ha estado de vacaciones porque se puede equivocar. Ha estado trabajando, componiendo y dando forma a lo que será su próximo trabajo.

“Soy de hacer canciones que hablan de ti (porque conmigo ya tengo suficiente). Y así sin darme cuenta el verano se pasó, como se pasaron los días escribiendo canciones, a veces con papá hasta las 4 de la mañana, leyendo libros, saliendo a correr con Yaco, escuchando las canciones nuevas todos en el sofá debatiendo, cogiendo media ola de cada siete con mi hermano, comiendo tortilliña, pimientitos de Padrón o tomando las nubes (que no el sol) en una hamaca rota encima de un cacho de cemento mientras respiro, cierro los ojos y en ese preciso momento me doy cuenta de lo afortunada que soy, por muchas cosas, pero sobre todo por poder respirar rodeada de los míos, que me quieren mucho y bien, y yo a ellos, claro”, explicaba sobre lo que ha sido su verano.

Han sido unos meses intensos para ella y no solo por el trabajo sino también por lo sentimental de pasar tiempo con los suyos. “Para momentos los que me llevo, de mi casa, (que no de mis vacaciones), de mi tierra y la gente de siempre, de poder pisar algún que otro día la playa que hacía dos años que no pisaba, de algunos de mis amigos que me dio tiempo de ver, de mi familia, de los que me vieron nacer y crecer, y me ven volver cada vez que esa morriña que corre por mis venas llama a la puerta y me dice: ‘vuelve’. Así que espérame, porque aunque es menos de lo que me gustaría, siempre vuelvo. ✨”, añadía en redes.

Rumbo a Londres

Antes de pasar por casa para despedir el verano se marchó a México. Allí pudimos verla compartiendo buenos momentos de música y risas con compositores y artistas como Marco Mares, David Aguilar, Saak y Kurt. Seguramente veamos los frutos en el próximo disco.

Luego llegó Galicia y después de esa desconexión familiar y esos momentos llenos de hogar, volvió a recuperar la rutina y a finales de agosto lanzó dos temas que habíamos escuchado en sus últimos conciertos, La diferencia y Más de lo que ves. Después se pasó por Vive Dial y, ahora, ha llegado el momento de pasar a otra fase, que la ha llevado a Londres.

Ahora nos escribe en inglés. En ese idioma nos ha dicho que está “trabajando en Londres con gente maravillosa, estoy feliz”. Uno de ellos es Paul Barry que es responsable de éxitos como Believe de Cher o Bailamos de Enrique Iglesias y que ha trabajado con gente tan dispar como Britney Spears, The Vamps o Ricky Martin. El equipo con el que hemos podido verle se completa con Patrick Mascall o Paul Meehan que han trabajado con artistas como Nelly Furtado o James Morrison.

Estos días que está pasando en la capital británica junto a estos compositores anglosajones nos hacen preguntarnos si la triunfita se lanzará a cantar en inglés en su próximo disco.