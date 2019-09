¡Anda Ya te ayuda a sorprender a alguien especial!

Los que nos conocen, saben que en Anda Ya nos encanta sorprender a todos nuestros oyentes, lo llevamos en la sangre. Desde que nos despertamos no podemos parar de pensar en distintas formas para una merecida alegría a todas esas personas que nos escuchan todos los días y que son ellos, los únicos protagonistas de nuestras mañanas.

A una de nuestras queridas andayeras, la hemos conocido hoy. Se llama Mari Carmen y vive en Jaén y está felizmente enamorada de su marido, el señalado para la sorpresa en esta ocasión. El día de hoy no es un día cualquiera, es especial para la pareja, celebran su 20 aniversario de casados. Para esta maravillosa sorpresa, hemos tenido que pensar como podíamos engañar a Juande un poquito. Pero, eso sí, todo con mucho cariño.

Desde el principio de la broma, ha creído que era el finalista de uno de nuestros suculentos concursos, en este caso pensaba que pasaría un fin de semana de ensueño. Pero nosotros le hemos dado algo que no olvidará, nuestro querido e inigualable Keru Sánchez ha escrito una canción por encargo de Mari Carmen.

Hemos engañado a un andayero que creía que iba a concursar para ganar un viaje... Pero en realidad teníamos a su pareja al otro lado para sorprenderle y @KeruSanchez les ha cantado canción personalizada 😍



¡Sorprende a alguien enviando un mail a andaya@los40.com!

Antes de que descubriese que todo era una sorpresa organizada por su mujer, hemos continuado un poco más con el misterio, ya sabéis que nos encanta no revelar el secreto hasta el último minuto, el pobre Juande ya no sabía ni cómo reaccionar. No te pierdas este momento.

Sabemos que después de ver esta sorpresa, te ha entrado el gusanillo y tú también estás pensando en sorprender a algún ser querido. Y este es tu espacio, no importa que sea un cumpleaños, un día especial, un aniversario de boda, una celebración por cualquier motivo, una boda en directo o un agradecimiento de cualquier tipo. Nosotros te vamos a ayudar.

Para ello lo tienes muy, pero que muy sencillo. Solo tienes que mandarnos un correo electrónico a andaya@los40.com y explícanos a quién quieres sorprender y el motivo. Así de simple, eso sí, piensa que cuantos más detalles mejor, nosotros haremos magia con tu ayuda.

