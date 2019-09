‘Masterchef Celebrity’: ascenso y caída de Ana Obregón en un solo programa

Masterchef Celebrity 4 se estrenó con Ana Obregón como una de sus protagonistas, que pasó de ser capitana a convertirse en la primera exulsada de la edición.

La actriz reconoció que no había sido un buen año para ella - con la enfermedad de su hijo- aceptó abandonar los fogones.

Su mejor momento... que acabó siendo un espejismo

Ana Obregón tuvo un comienzo prometedor en el talent porque en la primera prueba fue la mejor.

La buena valoración de los jueces le emocionó: "Espero que esta valoración sirva para que te relajes unos días, porque vienes de un año complicado. Pero también para que veas que el mejor cuidado que se le puede dar a alguien que está como tu pequeño, es una cocina saludable en casa, hecha con todo el amor. Y si es con el amor de una madre, mejor que mejor", decía Jordi Cruz.

Al escucharlo, Obregón no pudo contener la emoción y se derrumbó ante sus compañeros: "Cuando te dan una buena noticia, después de este año que llevo de quimios... es como que el reloj se ha parado con las cosas malas y ahora viene todo lo bueno",explicó.

El buen resultado le llevó a alzarse como capitana de uno de los equipos durante la prueba de exteriores.

Expulsada con unas últimas palabras de emoción

Pero fue precisamente su mala capitaníala que condenó a hacer la prueba de expulsión.

La actriz mantuvo una breve charla con Pepe Rodríguez antes de abandonar para siempre las cocinas de MasterChef: "Vengo de no cocinar nada y me hubiera gustado prepararme como los demás. Pero vengo de hospitales con mi hijo y no me ha dado tiempo", le contaba al juez. "Necesitaba recuperarme física y emocionalmente del año que he pasado. Aunque es muy justo: la que se tenía que haber ido soy yo", detalló la bióloga.