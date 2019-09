¿Hay un nuevo disco de Queen en camino?

El próximo 11 de octubre se pondrá a la venta Never boring, una caja recopilatoria con los mejor del trabajo de Freddie Mercury pero en las últimas semanas han comenzado a sonar fuerte los rumores de que un nuevo disco de Queen podría estar en camino.

Lo que es seguro es que dentro de un mes los seguidores del tristemente fallecido líder de Queen tendrán la posibilidad de hacerse con una colección de 3CDs con 32 temas, un bluray/DVD con 13 vídeos y entrevistas con el cantante, un poster con la p8intura original del artista Jack Coulter, un libro de 120 páginas con algunas fotos inéditas, citas y frases memorables de Freddie así como una introducción escrita por Rami Malek, el actor que le dió vida en Bohemian Rhapsody.

Entre los discos encontraremos las canciones más exitosas en solitario de Mercury así como una edición especial de Mr Bad Guy con 11 temas mezclados de nuevo y una nueva versión de Barcelona con la participación de una orquesta. A todo ello hay que sumar el inédito Time waits for no one y un nuevo vídeo animado para Love Me Like There’s No tomorrow compuesto por Beth David y Esteban Bravo.

Cuando parecía que conocíamos a fondo la discografía y todas las canciones de Freddie Mercury dentro y fuera de Queen, nos llevamos una sorpresa. Acaba de salir a la luz una nueva versión nunca antes escuchada de Time Waits For No One, que se grabó originalmente por Freddie Mercury para la banda sonora del musical del Time de 1986, del músico Dave Clark. Esta nueva versión de la canción, con la voz de Freddie Mercury, nunca antes había sido escuchada, y ahora, Dave Clark ha sido el que la ha sacado a la luz. En ella, la pista de fondo de 1986 ha sido reemplazada por un acompañamiento de piano solamente.

Y podría no ser la única sorpresa que nos lleváramos estos meses porque Brian May parece haber disparado los rumores de un nuevo álbum de Queen a través de varias publicaciones en sus redes sociales: "He cogido estas imágenes de un video mensaje que he hecho para un anuncio, que veréis más tarde, para un disco, que será anunciado más tarde".

Con el lógico revuelo por esta pista, la prensa musical no ha dudado en preguntar a Adam Lambert, habitual colaborador de Queen, si estaría colaborando en el proyecto. Su respuesta no puede ser más directa: "Vi una noticia sobre ello pero no sé absolutamente nada".

De hecho, Lambert parece tirar por tierra la especulación sobre un álbum con canciones ya que como el músico ha señalado, Brian May trabaja habitualmente con fotografías como en el libro Queen in 3-D por lo que álbum puede referirse a un proyecto fotográfico.