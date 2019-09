A golpe de tecla: Alicia Keys, Elton John y otros artistas que son unos virtuosos del piano

Con tan sólo tres instrumentos, piano, batería, y la voz de Tom Chaplin, Keane dotaron a la escena musical de uno de los sonidos más interesantes sin necesidad de guitarra eléctrica. Con el permiso de Nina Simone, que se merecería una columna para ella sola, repasamos a virtuosos de este instrumento, como hacía Vanessa Carlton junto a su piano en el videoclip de A Thousand Miles sin descanso por toda la ciudad.

ELTON JOHN

Sir Elton ha vendido más de 250 millones de discos. Sería imposible que contabilizáramos cuántas gafas o extravagantes y glamurosas chaquetas ha usado a lo largo de su trayectoria. Tenía oído absoluto, capaz de reproducir una pieza al piano después de escucharla, como Mozart, pero aún así estudió en la Royal Academy of Music, donde fue becado a la edad de once años (y que abandonó seis años después). Se cuenta que en los premios MTV del año 92, Kurt Cobain escupió varias veces en el piano que estaba en el escenario, pensando que lo iban a usar Guns N´ Roses... pero se le cambió la cara cuando fue Rocket Man el que acompañó a la banda en November Rain. Los dedos de Elton también se deslizan en el piano que acompaña al tema I don´t feel like dancin´, de Scissor Sisters, junto a los que co-autor de la canción.

ALICIA KEYS

Su madre le dijo en una ocasión: "puedes abandonar cualquier cosa, pero nunca abandones tus clases de piano". El elegante debut de Alicia, Songs in a minor, causó furor entrando al número uno en las listas de ventas. Poco a poco, su discografía ha ido evolucionando a otros sonidos como el rock o el funk, que le ha valido 15 premios Grammy.

TORI AMOS

Os sorprenderíais de la legión de fanáticos que acumula esta cantante. Y de su maestría al piano. Y cuando toca dos a la vez, como Richard Clayderman, pero más abierta y sin tapujos, en sus conciertos, donde suele caer siempre alguna versión de las que arrullan, atreviéndose con Nirvana o Depeche Mode. Lleva años manteniendo que los fantasmas de John Lennon y Freddie Mercury le dictan canciones. Compuso sus primeras canciones en piano a los 5 años. A los 9 empezó a ponerles letra. Las suyas están llenas de sentimientos de pérdida y dureza, como la estremecedora Me and the gun, en la que relata su propia violación tres años después de que sucediera.

JAMIE CULLUM

Alfred cumplió el sueño de cantar Don't Stop the Music de Rihanna con el genio Jamie Cullum al piano. El británico también acompañó anteriormente a Zaz o Alejandro Sanz. Y es que su disco Twentysomething es el que más rápido se ha vendido en Inglaterra hasta el momento. 850.000 copias en sólo 4 meses. Usa el piano como "arma de percusión masiva", y por cuya supervivencia se teme en más de un concierto después de tanto aporreo por parte del artista.

REGINA SPEKTOR

Nacida en Moscú, soñaba con ser concertista clásica de piano, pero al mudarse con nueve años a Estados Unidos, tuvo que dejar su piano en Rusia, lo que le hacía practicar en cualquier superficie plana. El gran público empezó a conocerla por sus temas en la banda sonora de (500) días juntos y por ser la voz de la canción de la intro de la serie Orange is the new black, aunque en su camino hacia el reconocimiento también jugaron un importante papel The Strokes, que recomendaron al productor Gordon Raphael que echase un oído a Regina.

FIONA APPLE

Dramas psicosexuales musicalizados al piano no nos faltarán nunca con Fiona, también reconocida activista, que rima con pianista. Tuvo una infancia difícil por la que tuvo que asistir a psicoterapia debido a sus tendencias antisociales y un trastorno obsesivo-compulsivo. Con 12 años fue víctima de una violación al volver del colegio, como narra en su canción Sullen Girl. Y es que cuando habla sentencia, "sólo escribo cuando estoy furiosa o triste porque es cuando necesito escribir". Si estoy pasándomelo bien o me siento feliz, ¿por qué querría dejar ese momento para ir a escribir en mi piano?"

AMANDA PALMER

La que fuera mitad de los Dresden Dolls, lanzó en 2008 su primer álbum como solista, titulado Who Killed Amanda Palmer. Hace unos años, se enfrentó al amarillismo de la prensa, respondiendo al Daily Mail después de que comentasen el escape accidental de uno de sus pechos y no su concierto.

Bonus Track: ST. VINCENT

St. Vicent decidió, dos años después de sacar el Masseducation, rehacerlo entero sólo a voz y piano. Por esa genialidad, merece estar aquí también.