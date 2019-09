The Beatles planeaban un nuevo disco antes de separarse

Han corrido ríos de tinta acerca de la separación de The Beatles, de la resquebrajada amistad que existía entre ellos a finales de los 60, cuando ofrecieron ese inolvidable concierto en la azotea, o de la responsabilidad que Yoko Ono tuvo en el fin del grupo. Sin embargo, a pesar de todo, parece que aún hay secretos guardados entre los integrantes de la banda británica y la gente que se relacionaba con ellos.

De hecho, algunas semanas antes de que The Beatles comenzaran a disolverse, los cuatro integrantes de la banda estaban haciendo planes para publicar un nuevo álbum. Así lo ha confirmado el historiador Mark Lewisohn a The Guardian con una cinta que documenta una conversación que ahora cumple 50 años.

Fue el 8 de septiembre de 1969 cuando John Lennon, Paul McCartney y George Harrison se reunieron en la sede de Apple Corps en Londres, en la calle Savile Row. Faltaba Ringo Starr, que estaba en una revisión médica, tal y como comienza el diálogo entre ellos que se puede escuchar en la grabación: "Ringo, no puedes estar aquí, pero esto es para que puedas saber lo que decimos". El documento continúa revelando que el cuarteto planeaba la publicación de otro disco y un sencillo para antes de las siguientes navidades.

"Es una revelación", afirma Lewisohn a The Guardian, y añade: "Los libros siempre nos han dicho que ellos sabían que 'Abbey Road' era su último álbum y querían separarse en lo más alto como artistas. Pero no. Ellos estaban planeando el siguiente disco. Y pensamos que Lennon era el que quería romper el grupo, pero cuando escuchas esto, no es así. ¿No reescribe esto todo lo que pensábamos que sabíamos?", dice el historiador.

El cuarteto de Liverpool publicó su último disco en mayo de 1970, aunque hay que recordar que el último que grabaron juntos, en realidad, fue ‘Abbey Road’, editado como el penúltimo, en septiembre de 1969. Dos meses más tarde, Paul McCartney reconoció en una entrevista que el grupo estaba en proceso de disolución. En cuanto comenzó la nueva década, The Beatles ya estaban inmersos en sus carreras en solitario, y el 10 de abril fue el día en el que McCartney difundió el comunicado en el que anunció que se iba del grupo.