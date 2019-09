Marta Hazas nos desvela los temas que más escucha últimamente

La actriz está inmersa en el rodaje de la segunda temporada de Pequeñas Coincidencias, que emite Antena 3 los miércoles, tras el éxito de la serie en Amazon Prime. Ahora mismo, utiliza la música para prepararse su personaje, entrar en situación, y lograr la sintonía emocional con Marta Valdivia. Es por eso que la invitada de esta semana ha seleccionado sobre todo música en castellano en sus recomendaciones para los próximos siete días.

Las recomendaciones de Marta

Y sin embargo, de Joaquín Sabina. "He crecido escuchando a Sabina. Por su "culpa" he fantaseado desde pequeña con las calles madrileñas y con ser un poco canalla. Además, esta canción define en ocasiones mi carácter". Licenciada en periodismo, sus primeros pasos en televisión fueron en 2006, formando parte del reparto de la serie SMS, donde fue Vicky durante dos temporadas, cantera de actores como Mario Casas o Amaia Salamanca (con la que años más tarde también coincidiría en Gran Hotel o Velvet),

Me gustas, de Zenet. "Por connotación tanto personal como profesional. Ha sido la primera canción de la cual he comprado los derechos para una serie de producción propia. Desde que lo descubrimos, al principio de mi relación con Javier Veiga, nos gustó mucho. De hecho, su canción Ella era mala, es de mis favoritas y la bailamos en nuestra boda." Fue rostro recurrente en la serie Impares, aquella agencia matrimonial en la que era Alessandra, pero a su marido y compañero en Pequeñas Coincidencias, le conoció en el rodaje de la película Muertos de Amor, y seis años después pasaron por el altar.

Je veux, de ZAZ. "Me gustó mucho antes de que se pusiera tan de moda, y la utilizo mucho para tener flow en algunas secuencias". ¿Qué canción hubiese elegido Marta cuando vivía en la piel de su personaje de Amalia Ugarte, que padecía todo tipo de situaciones por los pasillos del internado Laguna Negra? Y dónde pasaría más miedo, ¿allí o en el set de El Hormiguero, programa del que fue colaboradora?

Luz de luna, de Chavela Vargas. "Siempre me lleva a un lugar triste. Me recuerda a mi abuela, a la que le encantaba Chavela y Jorge Negrete, y cuando vi a Asier Etxeandía hacerla suya en El Intérprete me gustó mucho". Asier fue su compañero en la serie que en diciembre emitirá su capítulo final en Movistar, Velvet Colección, y donde podremos ver a Marta de nuevo como Clara Montesinos.

Back to black, de Amy Winehouse. "Me gusta mucho este disco de Amy, y esta canción en la que se despide sin palabras". Y si hablamos de mujeres poderosas, cómo olvidar a Sara Reeves, su personaje protagonista en Bandolera, la serie de época que nos acompañó en 2011 cada mediodía durante dos temporadas.

A la luna se le ve el ombligo, de Fito y los Fitipaldis. "Me quedaría con la frase de esta canción, "no siempre lo urgente es lo importante", me gusta". Y no sólo hemos podido disfrutarla en series. Poseedora de una estrella de la fama en su Santander natal, en cine, hemos podido verla en 8 Citas, Lo contrario al amor o El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo. Y hablando de Pocholo, hasta ha compartido programa con él en Ibiza, para un reportaje de Puntodoc. Y sobrevivió.

Soy Tuyo, de Calamaro. "Habla de historias que se acaban pero también de lo que nos quedamos al final de ellas". Suyo fue el premio a mejor actriz en Tarazona por el corto Connecting People. Y es que ella ha vivido muchas historias gracias a su profesión. En cortos, como 3,2 (Lo que hacen las novias) y también sobre las tablas del escenario, donde ha representado clásicos, siendo la Doña Inés de Don Juan Tenorio, pero también obras más actuales, como Mismo amor, mismo coñazo.

Mis recomendaciones (que le pueden servir para la construcción de su personaje de cara a la segunda temporada)

20 Versiones, de Lagartija Nick. Como dicen los granadinos, "Ya son veinte versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. Versión extendida, la del director, la tuya y la mía, sé también la verdad."

¿Qué?, de La Bien Querida. Una de las colaboraciones estrella del otoño, el primer avance del disco Brujería, donde rebosa complicidad con Diego Ibáñez, de Carolina Durante.

Oda al amor efímero, de Tulsa. Videoclip dirigido por Jonás Trueba, perteneciente a su disco La Calma Chicha.

Trinchera, de Pony Bravo. "En la trinchera del amor, yo me encuentro, yo, yo me encuentro protegido del dolor, ya no hay bala que atraviese mi corazón."

Nada debería fallar, de La Buena Vida. "Nada debería fallar si estamos siempre juntos, si no nos separamos..."

Ódiame, de Bunbury. De su álbum, Licenciado Cantinas, una versión de Julio Jaramillo que también hicieron suya Los Panchos.

Rostro de actriz, de Deluxe. Never forget a Julián López como acompañamiento en esta canción junto a Xoel.