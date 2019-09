Ricky Martin anuncia nueva música y una gira que “no olvidarás”

Hace más de un año que Ricky Martin no publica canciones propias. La última fue Fiebre junto a Wisin & Yandel y antes, la exitosa Vente Pa' Ca junto a Maluma, con quien ha vuelto a colaborar este año para lanzar No Se Me Quita, una canción perteneciente a 11:11 el último álbum del colombiano.

Pero, por fin y para alegría de sus seguidores, ¡la espera ha terminado! No Se Me Quita ya no será la última ocasión en la que podremos escuchar la voz de Ricky Martin.

Ricky ha anunciado que se encuentra grabando en el estudio y lo acompañaba de un mensaje que ha genera muchas expectativas entre sus seguidores. "Viene buena música y voy a montar una clase de concierto que, ¡no olvidarás! Ya mismo te visito. ¿Te parece?"

Además, escribía el hashtag #Tour por lo que todo parece indicar que esta nueva música irá acompañada de una extensa gira a la altura de la grandeza del cantante. La publicación en Instagram ha superado los 4.000 comentarios en apenas 8 horas. Está claro que hay muchísimas ganas de lo nuevo de Ricky Martin.

En 2015 lanzó A quien quiera escuchar, su quinto y último álbum de estudio hasta la fecha. Desde entonces hemos podido escucharle en algunas colaboraciones con otros artistas latinos como Pitbull, Maluma y Wisin & Yandel.

De momento, no tenemos más detalles pero seguro que Ricky Martin continuará compartiendo el proceso de creación de su nuevo proyecto, el que podría ser su sexto álbum de estudio.