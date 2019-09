Jonas Brothers, Rosalía, Aitana, Leiva y Manuel Carrasco, máximos nominados de LOS40 Music Awards 2019

Artista o Grupo del Año

Rita Ora

Jonas Brothers

Sam Smith

Miley Cyrus

Ed Sheeran

Artista o Grupo Revelación del Año

Ava Max

Panic! at the disco

Mabel

Lil Nas X

Billie Eilish

Álbum del Año

Happiness begins - Jonas Brothers

Nº6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Late night feelings - Mark Ronson

When we all fall sleep, where do we go? - Bilie Eilish

Thank you, next - Ariana Grande

Canción del Año

Sweet but psycho - Ava Max

Señorita - Shawn Mendes y Camila Cabello

High hopes - Panic! at the disco

Sucker - Jonas Brothers

I don't care - Ed Sheeran y Justin Bieber

Videoclip del Año

Nothing breaks like a heart - Mark Ronson y Miley Cyrus

R.I.P. - Sofía Reyes, Anitta y Rita Ora

Bad guy - Billie Eilish

Sucker - Jonas Brothers

Don't call me up - Mabel