Paulo Londra - No Puedo [2019]

El príncipe del flow ha vuelto. Paulo Londra ha vuelto a revolucionar las redes sociales y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho tras la publicación de un nuevo videoclip. Las imágenes de No Puedo se convierten en las sucesoras de Por Eso Vine, que vieron la luz en junio de este mismo año.

Dos temas incluidos en su álbum debut Homerun que ya cuenta con diez sencillos, aunque todo apunta a que No Puedo se ha convertido en el undécimo. ¡Pero vayamos al grano!

Este nuevo videoclip llega protagonizado por un Paulo Londra que canta a la desesperación de querer volver con su media naranja, aunque es consciente de que es misión imposible. "Y no puedo sacarte de mi mente, y no quiero hablar con otra gente, y sabiendo que siempre he sido un tímido, y rozo lo cínico para reconocer", dicen algunos de sus versos.

Unos versos que, por cierto, interpreta dentro de una cabina telefónica abandonada que poco a poco comienza a rodearse de personas que bailan y graban a nuestro protagonista. Curiosamente, lo hacen mientras Londra pronuncia los versos de "¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo confiar? Si todo momento solo a mí me lastiman". Parece que el argentino envía un mensaje autobiográfico sobre el precio de la fama.

Orco Videos vuelve a estar al mando de este nuevo proyecto de Londra, quien ya apostó por ellos en sus anteriores videoclips, como los de Por Eso Vine y Homerun.

No cabe duda de que No Puedo es la antítesis de su antecesor. Mientras que Por Eso Vine destaca por sus ritmos y significado positivos, No Puedo está creada para todos aquellos que pasan por una de las etapas más oscuras de sus vidas.

Paulo se prepara para pisar España a mediados de octubre de este año. Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla podrán disfrutar de sus hits en directo durante los próximos 11, 12, 18 y 19 de octubre de la mano del Homerun Tour. ¿Aún no te has hecho con tu entrada?

Y, lo más importante, ¿aún no te has aprendido la letra de No Puedo?