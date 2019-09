Sam Smith tiene una manía con la comida rápida

Podríamos haber leído mil entrevistas de Sam Smith hablando de su crisis de identidad, de su sexualidad, de su relación con la industria, de sus reconocimientos musicales y cinematográficos... pero nunca terminaríamos de conocer al músico británico.

El intérprete es una auténtica caja de sorpresas que nos deja decenas de titulares en cada paso que da, en cada publicación que comparte en redes sociales y en cada palabra que emite cuando está de promoción. Así es como hemos conocido su manía con la comida rápida (fast food o comida basura, el adjetivo lo ponéis vosotros).

Durante su visita promocional al programa Capital Breakfast de Roman Kemp en CapitalFM, Sam Smith no sólo confirmó que está trabajando en un nuevo álbum de estudio sino que es un obseso de la comida de McDonald's.

Hasta tal punto que tiene abierto un grupo de Whatsapp con varios amigos en el que comparan la comida de esta cadena de restaurantes en todo el mundo ya que la comida y la carta son diferentes en cada país.

Preguntado por un vídeo en el que se le veía comerse una de estas hamburguesas contestó que "ayer mismo tuve que probar el cuarto de libra doble porque es nuevo. Las alitas picantes me parecen un 6 sobre 10 pero lo que realmente me encanta son los nuggets que se venden en Japón".

Fast food por todo el mundo que le deja algo más de tiempo libre para trabajar en los diferentes proyectos en los que está inmerso. No sólo el nuevo álbum de estudio del que ya hemos podido escuchar canciones como How do you sleep? o Dancing with a stranger sino también el cinematográfico en el biopic de Judy Garland.

Get Happy, una de las canciones que Judy Garland interpretó en la película Repertorio de verano junto a Gene Kelly, es la escogida para su dueto con el intérprete británico.