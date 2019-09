Vin Diesel y Dwayne Johnson: Dos duros muy blandos en el cumpleaños de Paul Walker

Este 12 de septiembre Paul Walker hubiera cumplido 46 años, pero el accidente que acabó con su vida hace casi seis años hace imposible que todos los que le querían puedan celebrarlo con él. Su hija nos ha enternecido con el mensaje que le ha dedicado en redes pero no ha sido la única.

Dos de sus grandes amigos se han acordado con él en ese día tan especial. Uno de ellos, Vin Diesel, con el que compartió la saga Fast&Furious.

“Mucho que contarte... tanto que compartir... como sabes, hemos estado filmando en Escocia. Anoche organizamos una fiesta para el equipo en agradecimiento por todo su arduo trabajo. Fue uno de esos momentos que tan a menudo vivimos en el pasado cuando estábamos juntos sonriendo y emborrachando a todos, especialmente a Justin. Jaja. Quien, por cierto, te haría sentir orgulloso por lo que está logrando con esta película”, comenzaba diciendo cómo si se estuviera dirigiendo a él todavía en vida.

“Nathalie estaba allí, con su espíritu amoroso. Ah, y John Cena estaba allí, a quien amarías. Su gratitud es palpable... y conociéndote, solo querrás que gane. Normalmente hoy estaría planeando avergonzarte con un pastel de cumpleaños. Jaja. En cambio, reflexiono sobre la suerte que tengo de llamarte mi hermano. Las lágrimas nunca se van, pero cambian... de las de duelo a las de gracia. Solo esperamos hacerte sentir orgulloso”, continuaba subiendo la escala de sentimentalismo.

Y todo para acabar directo al corazón: “Hablando de eso, adivina con qué mensaje me he despertado?... Con el de tu hija. Meadow me envía amor en este día. Wow, ella me conoce muy bien. Ella te tiene en su corazón. Feliz cumpleaños... es increíble, pero de alguna manera sigues haciendo del mundo un lugar mejor”.

¿Qué? ¿A que es para soltar alguna lagrimita? Y que conste que no ha sido el único tipo duro que se ha puesto en este plan. Dwayne Johnson también se ha acordado de su amigo.

“Nunca publico sobre mi amigo. Es algo personal, pero prefiero mantener nuestros recuerdos y vínculos privados y tranquilos. Pero hoy, hay algo que me ha obligado a recordar de manera conmovedora lo frágil que es la vida para todos nosotros. Es el cumpleaños de Paul y, con razón, su legado se celebra en todo el mundo”, comenzaba explicando.

Y, como Vin Diesel, también tenía a su hija en mente. “Nuestra amistad estaba unida por nuestras hijas, Meadow y Simone, y el orgullo y la protección que compartíamos por ser sus padres. Y recientemente, tuve un susto cuando casi perdí a otro amigo en el camino. Todo esto me hizo pensar en lo hermosa, pero salvajemente impredecible que es la vida. Nunca sabemos lo que está a la vuelta de la esquina, por lo que debemos vivir lo mejor que podamos en honor de nuestros seres queridos y antepasados que ya no están con nosotros”, añadía.

Terminaba deseándole: “Manuia le aso fanau, mi amigo”, que, en samoano es un feliz cumpleaños.