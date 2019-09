A dos metros de ti, En mil pedazos y Sordo, los grandes estrenos de cine de la semana

Este fin de semana llegan a las salas de cine el drama social En mil pedazos, la cinta de animación Tabaluga y la princesa de hielo y las películas españolas Sordo y Litus.

Y nosotros os recomendamos el drama romántico A dos metros de ti.

Drama social en el que un joven escritor adicto a las drogas decide someterse a un proceso de desintoxicación, justo en un momento en el que siente que ha tocado fondo.

Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey, Nowhere Boy) dirige las actuaciones de Aaron Taylor-Johnson (Tenet) y Charlie Hunnam (Sons of Anarchy).

Una princesa entabla una gran amistad con el que será su compañero de aventuras en uno de los momentos más importantes de su vida, donde con sus esfuerzos tendrán como objetivo salvar el mundo de las mismas garras del mal.

Sven Unterwaldt Jr. (Socorro, he encogido a la profe, 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug) es el director de esta aventura para los más pequeños,

Thriller ambientado en los años 40, tras la Guerra Civil Española, cuando los maquis seguían luchando contra el franquismo.

Alfonso Cortés-Cavanillas (Los días no vividos, Otros mundos) es el director y Asier Etxeandia (Velvet Colección) y Aitor Luna (El aviso) sus actores protagonistas.

Comedia dramática que nos muestra el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio de uno de ellos. De la pena surgirán tensiones que harán girar su mundo por completo.

Marta Nieto (Vergüenza) y Álex García (Gente que viene y bah) lideran el reparto bajo la dirección de Dani de la Orden (El mejor verano de mi vida, El pregón).

Nuestra recomendación de la semana:

Drama romántico con toques de humor que narra cómo dos enfermos que, tras conocerse en el hospital, irán entablando una relación de la que ambos acabarán totalmente enamorados.

Protagonizada por Haley Lu Richardson (Operation Finale) y Cole Sprouse (Riverdale) y dirigida por Justin Baldoni (Rebel with a Cause: The Sam Simon Story).