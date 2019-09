Shawn Mendes y Camila Cabello, tres semanas consecutivas en el Nº1

Señorita, el single grabado a dúo por Shawn Mendes y Camila Cabello, es —podemos decirlo ya— una de las grandes canciones de este 2019. Lejos de ser una apreciación subjetiva, se respalda con datos: aparte de liderar las listas de medio mundo, acumular casi 600 millones de reproducciones en YouTube y de acaparar premios, ahora ha conseguido encadenar tres semanas seguidas en el número uno de LOS40. En 2019 ha habido otras que han estado tres semanas en lo alto (Sweet but psycho, de Ava Max; Say my name, de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin; High hopes, de Panic! at the Disco; y I don't care, de Ed Sheeran y Justin Bieber), pero solo esta lo ha conseguido de forma consecutiva.

A su cúmulo de logros hay que añadir la nominación a LOS40 Music Awards, dada a conocer esta misma semana, en la categoría de Canción del Año. Tendremos que esperar al próximo 8 de noviembre, cuando se entreguen en el WiZink Center de Madrid, para saber si consiguen la estatuilla. De momento, sus fans pueden estar muy contentos con esta hazaña de la parejita de moda. ¡Enhorabuena!