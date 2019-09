Moloko, Morcheeba o Portishead: ¿Quiénes son los máximos exponentes del Trip Hop?

Fue la prensa especializada la que, a mediados de los 90, inventaría la etiqueta Trip Hop, para definir el sonido de los nuevos grupos que surgían en Bristol (Inglaterra), ciudad de Bansky y epicentro de esta escena musical.

Este estilo magistral, híbrido de hip hop, dub y música atmosférica, conocido también como Chill Beats, se basa en dos elementos que fueron tendencia, el downtempo y breaks & beats, se llegó a decir que podría ser una corriente de la electrónica, y tuvo unos principales causantes, Massive Attack, y dos abanderados, Portishead y Tricky, que popularizaron el término acuñado (y con el que no están conformes, porque creen que es un invento para etiquetar lo inclasificable), donde abundan los samplers y era bastante común que la voz protagonista fuese femenina, dando pie a un sinfín de colaboraciones.

Siempre tendemos a dejar fuera a grandes bandas, como Sneaker Pimps, pero vamos a hacer un breve repaso por algunos de sus temas más míticos, costándonos creer que esas producciones fueran lanzadas hace 25 años, por su sonido tan actual.

MASSIVE ATTACK. Innovadores e hipnóticos, grabaron en 1991 su primer y memorable álbum Blue Lines, aunque comenzaron en 1983 formando el grupo pre-Massive Attack, Wild Bunch, que podría ser la semilla del sonido Bristol, y donde también se encontraban Nellee Hopper, Tricky y DJ Milo. Estos dos últimos formarían en 2015 el proyecto Skilled Mechanics. Massive Attack también son los responsables de remixes de bandas como Garbage, y han contado con Madonna o Tracey Thorn, vocalista de Everything but the girl. Recordamos el videoclip más famoso de los padres del trip-hop (sí, el del feto), que fue dirigido por Walter Stern, responsable también del videoclip de Prodigy, Breathe.

PORTISHEAD. Tomaron su nombre de la localidad natal de su teclista, Geoff Barrow, que se encuentra a 15 km de Bristol. La grabación de su concierto en Roseland, New York, acompañados de una orquesta, y donde interpretaban sus canciones más famosas, salió a la venta en 1998, acompañado del DVD, y está considerado una de las obras imprescindibles de la música. Colaboraron con Tom Jones en su álbum de duetos Reload, y él versionó su tema All Mine, con The Divine Comedy.

BETH GIBBONS & RUSTY MAN. En el año 2003, Beth se alía con el ex-Talk Talk, superando las expectativas, antes de regalarnos en 2008 el Third, con el que regresaron Portishead.

TRICKY. La oscuridad embriagadora hecha músico. También le han definido como claustrofóbico emocional. Pero su sonido único siempre es bienvenido. En este Hell is around the corner, usa el mismo sampler que el Glory Box de sus colegas Portishead (y que Alessia Cara en Here). Justo éste es el título de su biografía, que saldrá el 31 de octubre. No podía ser en otra fecha que no fuera pleno Halloween.

MORCHEEBA. Son los que quizás más han mezclado el sonido del que emergieron, el trip-hop, con el pop. Aún así, también están en el bando de los precursores del género, siendo su álbum Big Calm (1998), de los mejores considerados. Después de cinco discos, Skye Edwards dejó el grupo en 2005, probó suerte en solitario y volvió en 2010. En ese período, los fans no se tomaron demasiado bien a ninguna de las dos sustitutas, ya que la voz de Skye es Morcheeba de lleno.

MOLOKO. La banda de Róisín Murphy, también mezcla trip-hop, pero con house. Se separaron en 2004, cuando terminaron la gira de su cuarto álbum, Statues, que estaba plagado de letras sobre la separación de sus dos miembros fundadores, Róisín y el productor Mark Brydon. Cuenta la leyenda que ella se acercó a él en una fiesta privada, pronunciando la frase "Do you like my tight sweater?" ("¿te gusta mi suéter ajustado?"), que acabaría siendo el título del primer álbum de Moloko y se popularizaría en Estados Unidos por incluir su canción Fun for me en la banda sonora de Batman y Robin.

UNKLE. Dj Shadow también formó parte de este grupo que canaliza el trip hop y la electrónica. En su primer disco, Psyence Fiction, contaron con Richard Ashcroft, de The Verve, o Thom Yorke, de Radiohead.

LAMB. Pese a ser de Manchester, su sonido se asocia a los clichés del de Bristol, y su tema Gabriel merece poner la guinda a este breve repaso por lo que un día se denominó trip hop, y que hasta Hooverphonic saborearon.