Niall Horan cumple años y le ha pedido un regalo a sus fans

Niall Horan cumple años este viernes 13. Le tocan 26 y con esta edad ya tiene historias como para escribir varios libros. Es lo que tiene haber formado parte de la boyband más importante de los últimos tiempos, One Direction.

Aunque aquello queda en el pasado, los chicos siguen recordando anécdotas sobre lo que vivieron juntos. Louis Tomlinson, que está de promoción por una serie de conciertos que está dando, aseguró en una radio australiana que en el grupo les gustaba bromear sobre las relaciones sentimentales de Niall Horan.

Parece que el rubio era blanco de sus compañeros y eso deja traslucir su carácter afable que, lejos de enfadarse con sus compañeros, les dejaba hacer.

Ahora que cumple años muchos de sus fans se estarán preguntando qué regalo pueden mandarle para que en este día sepa que no está solo y que son muchos los que le apoyan. Una buena idea sería algo relacionado con el golf porque parece muy centrado en ese deporte.

/ Ross Kinnaird/Getty Images

Claro que, posiblemente tenga todo lo que necesita para hacer los mejores hoyos. Si hablamos de regalos de cumpleaños, él lo tiene claro y ha hecho una petición al respecto.

Antes del gran día ya lo dejaba claro en redes: “Me siento agradecido con todos los que queréis celebrarlo conmigo y me enviáis deseos de cumpleaños y vuestro amor. Este año os pido que os unáis a mí para apoyar a WWWF y a la Cruz Roja americana en dos causas que significan mucho para mí, sobre dos desastres que han devastado comunidades y necesitan nuestra ayuda”.

Está claro que el mejor regalo que pueden hacerle a alguien que lo tiene todo es participar de esa ayuda que puede prestar a los demás. Cody Simpson ha sido uno de los primeros en aplaudir su iniciativa: “Brillante compañero, feliz cumpleaños adelantado”.

Las dos causas que han conmovido al irlandés tienen que ver con los afectados por el huracán Dorian que ha causado serios daños en Bahamas y los incendios forestales que están asolando el Amazonas en Brasil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Niall Horan (@niallhoran) el 12 Sep, 2019 a las 4:53 PDT

No sabemos cómo va a celebrar su día pero sí sabemos que está atravesando un buen momento. Está ultimando el que será su segundo disco en solitario del que ya sabemos que hay una balada que compuso a piano llamada Put a Little love on me que habla de su ruptura con Hailee Steinfeld con la que mantuvo una relación de 10 meses.