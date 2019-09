RM (BTS) dedica unas emotivas palabras a sus seguidores

Querido ARMY,

¿Cómo estáis en este verano lluvioso?

Para ser honesto, no recuerdo del todo bien mis cumpleaños antes de los 20. Si miro hacia atrás, eran un poco especiales y un poco simples. He sentido esto incluso después de darme cuenta de que un cumpleaños no es un día para que me feliciten, sino un día en el que debería sentirme agradecido por mis padres que me dieron la vida. Ya es la séptima vez que recibo una cantidad abrumadora de mensajes el 12 de septiembre, que solía ser un día simple para mí.

Shakespear dijo, 'Somos anunciados por nuestros queridos amigos'. Una vez me di cuenta de que la persona que soy hoy es alguien que se ha dado a conocer a través de vosotros, a los que amo, y alguien que se ha convertido en más especial. Una vez más, espero que me pueda convertir en alguien que consiga que otros os conozcan a través del amor y las verdades triviales, y como siempre he dicho, espero que mis sentimientos que no puedo expresar con palabras puedan llegar incluso a una persona más.

No podría atreverme a decir que he sido testigo de todo el amor que se ha desprendido hoy, pero estaré agradecido de recibirlo a través de esta pequeña carta. Espero que podamos ser felices al menos durante otra hora más. Os amo.

Namjoon.