¿Quiénes son Lemongrass? Conoce al fenómeno adolescente del momento

Nombre completo: Ana Sofía Durand Panuco.

Nacimiento: México, en 2003.

Canción favorita: Indeciso de Lalo Ebratt y Reik.

Artista favorito/a: Morat.

¿Cuándo y cómo supiste que querías dedicarte a la música? Me di cuenta de que lo mío nunca fue ser, como se dice en México, godín, que es cuando te la vives en una oficina. La escuela siempre me desesperaba, estaba ansiosa. Pero cuando llegaba el momento de socializar con la gente, se me daba muy bien, o cantar. Yo veía High School Musical y ponía al lado del espejo a imitar los pasos para ver cómo me salían.