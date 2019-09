Hyemin - Starlight [2019]

Hyemin se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la industria de la música en España, sobre todo porque defiende un estilo propio del pop surcoreano, o como muchos lo conocen: el K-Pop.

La joven es tan imparable que, aún habiendo publicado su canción Starlight en junio de este año, ha decidido volver para lanzar un videoclip que ya ha dado de qué hablar en las redes sociales. ¡Y no es para menos! Luce un look con una peluca plateada que rompe con la estética a la que nos tiene acostumbrados.

Starlight llega como una bomba de ritmos pop con toques latinos en los que podemos escuchar la influencia de nuestro país. De hecho, ha introducido acordes de la guitarra española en su base. ¡Y olé! Aunque sin duda la letra es una de las protagonistas de la canción, pues nos enseña a perseguir nuestros sueños y brillar con luz propia.

En cuanto a este nuevo proyecto audiovisual, está protagonizado por imágenes en las que la joven mira a la nada en mitad de las calles madrileñas alumbradas y también escenas en las que predominan los efectos visuales. Pero eso no es todo. La artista ha contado con sus más allegados para la grabación de este tan esperado proyecto.

"En este videoclip, Hyemin cautiva con un aspecto encantador, en entornos únicos y rodeada de invitados muy especiales; entre ellos encontraremos amigos cercanos de la artista, youtubers y cosplayers", indica en la descripción del clip.

Hyemin se considera una amante de España y su cultura. "Conocí a mucha gente española en Corea y estaba interesada por muchas cosas de España. Además, me gustaba aprender sepañol. Creo que es una lengua muy importante y bonita", confiesa la artista a LOS40. Y añade que la cultura, la comida y el clima son algunos de los factores que han conseguido cautivarla.

Ahora, la artista ha demostrado que su talento no puede dejar de mostrarse, ya sea a través de unas imágenes o una canción. Y tú, ¿aún no has visto este videoclip?