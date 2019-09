Así canta BTS fuera del escenario

Los chicos de BTS se han convertido en un fenómeno imparable. No hay semana en la que sus seguidores saquen el confeti para celebrar un nuevo logro, y eso es algo a lo que muchos artistas aspiran hoy en día.

Pero ya lo dicen nuestros mayores: todo requiere un esfuerzo. Y si no que se lo digan a nuestros protagonistas, quienes han luchado contra viento y marea para traspasar fronteras y convertirse hoy en uno de los mayores referentes del K-Pop a nivel internacional.

Por ello, antes de salir a un escenario, se aseguran de tenerlo todo bajo control, sobre todo, sus voces. Calientan sus tonos para, minutos más tarde, darlo todo delante de las miles de personas que cantarán a pleno pulmón sus canciones.

Y no cabe duda de que lo hacen. De hecho, han compartido un vídeo en su cuenta de Youtube en el que podemos ver a los siete surcoreanos entonando diferentes temas y dejando ver su talento fuera del escenario. Eso sí, las risas nunca faltan.

Jimin calentando su voz al ritmo de Make It Right, RM interpretando un fragmento de rap, Jungkook deleitando a sus compañeros con su versión de I'm So Tired de Troye Sivan y Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. V y RM no pudieron evitarlo y se unieron a su calentamiento de voz. ¡Y menudas voces!

De este modo, los chicos de BTS nos demuestran que su talento no solo hace acto de presencia sobre el escenario, sino también detrás de él. En concreto, en una improvisada sesión de calentamiento de voz antes de aparecer públicamente en algún evento o concierto. El vídeo, como era de esperar, no ha tardado en superar el millón de visitas en tan solo unas horas.

Yo, al menos, soy incapaz de alcanzar sus entonaciones aún esforzándome al máximo nivel. Y tú, ¿qué opinas de esta actuación íntima de los surcoreanos?