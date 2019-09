“Pienso dejar toda mi herencia a mis mascotas”

En Anda Ya queremos abrir un melón que, aunque nadie quiere hablar de él, una vez sale el tema, siempre da mucho de qué hablar en las reuniones, sobre todo, en las familiares. Sin duda, es un tema complicado que suele ir acompañado de alguna que otra discusión. Hoy hemos hablado en Anda Ya de herencias, dinero y testamentos.

Este tema no solo nos afecta a nosotros, hasta nuestras celebrities tienen sus debates con este trámite. En el caso de Cristiano Ronaldo también sucede, aunque por el momento, no está generando mucha discusión dentro de círculo. Resulta que ha incluido a Georgina en su patrimonio, que no está nada mal, la cifra asciende a más de 300 millones de euros.

Otro dinerito que está llenando horas y horas de tele, es la de Camilo Sesto. Al parecer su hijo Camilo Blanes Jr. es el único beneficiario, y en total se estima que, entre derechos de autor, propiedades y dinero, el heredero podría recibir aproximadamente 8 millones de euros. Nada mal tampoco…

Más nombres conocidos, y que han dejado una buena herencia, es el de Rocío Jurado. Casi un año tardaron en acordar el reparto de la herencia de la tonadillera que ascendía a más de 7 millones de euros. La cantante quiso añadir a toda la familia e incluso algún trabajador. El drama fue mayúsculo.

Como nosotros no podemos evitarlo, y aunque nuestras herencias no se acercan de cerca a las de las grandes estrellas de este país, hemos querido conocer qué opinan nuestros andayeros más mayores. Porque claro, hay quienes piensan que no deberíamos dejar nada, y otros, que directamente ahorran toda una vida para poder dejárselo a sus hijos.

Además, hemos descubierto a una de nuestras oyentes más polémicas. María Pía lo tiene claro, dejará la herencia a sus mascotas porque son seres indefensos. Su decisión le está costando algún que otro momento incómodo. ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo lo que ha pasado en el programa! La polémica está servida.

