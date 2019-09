‘One’ de U2 es la canción de cuna perfecta

Lanzado en febrero de 1992, One encabezó la lista de singles en Irlanda y ha aparecido regularmente en las listas de las mejores canciones desde entonces. Sin embargo, si un niño pequeño la escucha, lo más probable es que empiece a quedarse dormido.

Según una investigación universitaria, la canción de U2 contiene todas las propiedades que debe tener la canción de cuna perfecta. Los responsables del estudio calcularon los latidos promedio por minuto (BPM), las notas y los tempos más comunes, creando así la fórmula perfecta para una canción de cuna, según informa The Irish Post.

Una de las investigadoras, Annaliese Grimaud, comentaba así las características que debería tener un tema musical pensado para este fin: "Una melodía simple que sea más fácil de memorizar y más fácil de cantar, la previsibilidad lograda por frases y versos repetitivos, y un tono alto al que puedan adaptarse las voces de los padres y madres".

U2 - 'One'

Sin embargo, no tiene exactamente el mensaje más adecuado para los niños. Bono ha explicado en alguna ocasión que era "una canción sobre unirnos, pero no con la vieja idea hippie de Let's live together. Es, de hecho, lo contrario: está diciendo: somos uno, pero no somos lo mismo”. Continúa así el vocalista: "No está diciendo que incluso queremos llevarnos bien, sino que tenemos que llevarnos bien juntos en este mundo si es para sobrevivir. Es un recordatorio de que no tenemos otra opción". The Edge, mientras tanto, la ha descrito como una "conversación amarga, retorcida y vitriólica entre dos personas que han pasado por cosas desagradables".

One es uno de los sencillos de U2 del álbum Achtung Baby, que fue estrenado tiempo después de la caída del muro de Berlín.