Clara Lago le dedica unas preciosas palabras a Dani Rovira en Instagram

Aunque Dani Rovira y Clara Lago decidiesen poner punto y final a su relación de pareja el pasado mayo, los artistas han demostrado que se siguen llevando de maravilla. De hecho, continúan apoyándose en sus carreras profesionales. Vamos, que son un claro ejemplo de llevarse bien con tu ex.

Ahora mismo Dani Rovira comienza una nueva aventura profesional con un nuevo proyecto que se estrena el 19 de septiembre en el Teatro Capitol de Madrid. Se trata de un espectáculo titulado Odio, donde el humorista se subirá al escenario hasta el 27 de octubre para narrar algunos monólogos.

Dani lleva días promocionando su nuevo show a través de sus redes. Pero no ha sido el único que ha animado a sus seguidores a ir a verle. Clara Lago ha compartido a través de Instagram lo orgullosa que está de su ex.

El texto ha ido acompañado de una imagen donde vemos a Rovira encima del escenario. “Este caballero, que además de ser un maravilloso ser humano resulta que es una puta bestia parda de la comedia, como todo el mundo sabe, estrena esta semana su nuevo espectáculo en Madrid, en el cine Capitol”, ha empezado a escribir Lago.

Luego, ha continuado explicando que ella ya ha ido a ver varias veces el show y lo mucho que lo recomienda: “Yo, como eterna grupie suya, he visto Odio varias veces ya (y las que me quedan…) y solo puedo recomendaros que NO OS PERDÁIS LA OPORTUNIDAD DE VERLO, por favores. Dejaros enamorar y sanar por el humor y el amor que desprende Dani Rovira sobre el escenario…y a ser felices, que aquí no hemos venío a sufrí”.

Aunque la pareja decidiese romper, los dos han continuado trabajando juntos en su Fundación Ochotumbao, ayudando a las personas desfavorecidas, la defensa de los animales y la conversación del medio ambiente. De hecho, la actriz y el actor han asegurado tenerse mucho cariño y respeto a pesar de que hayan decidido tomar caminos separados sentimentalmente.

La pareja ha estado cinco años saliendo desde que se conocieron en el rodaje de Ocho Apellidos Vascos.