Luis Fonsi se pone nostálgico recordando cómo hace 21 años publicó su primer disco

Hay cumpleaños y cumpleaños y poder celebrar 21 años de una carrera es algo que no todos pueden hacer. Luis Fonsi sí porque el 15 de septiembre de 1998 publicaba su primer álbum, el inicio de una carrera que ha tenido sus bajadas y subidas.

“Un día como hoy hace 21 años atrás, comencé este viaje, esta búsqueda de emociones y conexiones a través de las canciones. 15 de septiembre de 1998 salió mi primer disco, Comenzaré”, recordaba en sus redes sociales junto a la portada de ese debut.

“Les cuento que no he aterrizado y no pienso tocar tierra pronto. Seguiré dando lo mejor de mí, aprendiendo cosas nuevas todos los días y disfrutando del cariño y el apoyo que ustedes me han brindado. Gracias por crecer conmigo y por acompañarme durante estos 21 años de carrera. Sin ustedes, no hay ná. Los amo”, añadía como agradecimiento a todos sus fans que cada día son más.

En este tiempo dedicado a la música ha ido forjando amistades que se conservan con el tiempo. No hay más que ver el feedback que ha recibido en este día tan especial para él.

Sus fans no podían más que agradecerle todo lo que les ha aportado durante tanto ese tiempo. Canciones que han ido creando la banda sonora de muchos. Desde aquella balada romántica de No me doy por vencido hasta el mega hit mundial rompe records, Despacito. Lo suyo ha sido una fábrica de historias que han logrado llegar a los que han sabido entender su música.

Ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos y ahora es una de las figuras más aclamadas del boom latino de los últimos tiempos. Entre sus fans se encuentran, también, colegas de profesión que le han querido mostrar su apoyo.

Alejandro Sanz: Qué privilegio ser tu amigo y ver tu carrera crecer y crecer.

Manuel Carrasco: 👏👏👏.

Miriam Rodríguez: Qué grande eres!!!!

Gian Marco: Bravo!

Noelia (OT): Wooow…

Vanesa Martín: Maravilla.