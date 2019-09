XRIZ publica su nuevo EP ‘777’, reggeatón directo desde las Islas Canarias

Mucho ha llovido desde que en 2013, XRIZ sonará en todas las fiestas con su hit Oye Niña, un electrolatino perfecto para la época del electrolatino. Pero ahora, cinco años después y con varios éxitos bajo el brazo, el canario vuelve a encontrar el sonido que más triunfa. 777, su nuevo EP, invita a bailar durante sus 21 minutos de duración.

777 son 7 canciones para distintos estados de ánimo y en las que el canario explora diferentes registros dentro del urban latino. A veces, en canciones como Loco, suena a Maluma. Otras veces, nos toca la fibra sensible en canciones como 7 minutos, una balada a ritmo de moombathon que podría haber firmado el mismísimo Ozuna.

Todo en 777 nos remite a una palabra: azar. Desde la portada del EP que imita a las máquinas tragaperras hasta el concepto que persigue el disco. "Pa' fuera el mal augurio y que entre la buena suerte y la riqueza con la llegada de 777", reza la nota de prensa.

Este nuevo EP, donde el número 7 aparece por todas partes, recopila éxitos pasados de XRIZ como Te Ves Buena, Te echo de más y Si Te Vas. Tan solo cuatro canciones son inéditas: Pa' la pared, que juega como carta de presentación del disco y cuyo título nos anticipa ante que género musical estamos, Loco, Voodoo y 7 minutos.

XRIZ ha sabido adaptarse a los tiempos musicales que corren. Siguiendo con la metáfora de la suerte y el azar del EP; quien no arriesga, no gana. El canario arriesga al dejar atrás su estilo anterior, un hecho que como puede leerse en los comentarios del videoclip de Pa' la pared no ha gustado a todo el mundo. Sin embargo, tiene todas las papeletas para ganar. Su nueva música podría sonar en cualquier fiesta y no podríamos dejar de bailar.