Cristina Pedroche se pone a cocinar, le llueven las críticas y tiene que dar explicaciones

No es habitual ver a Cristina Pedroche tras los fogones, eso más bien es cosa de su marido, Dabiz Muñoz. Pero, de vez en cuando, deciden ponerse ambos detrás de los fogones. “Mi primera vez con el wok y no ha estado nada mal, ¿no?”, escribía junto al vídeo en el que podemos verla cocinar unos noodles al estilo Hong Kong. Una nueva entrega de Pedrochef, que es así como denomina Dabiz a estas sesiones.

Y no es que lo haga mal, que no puede tener mejor maestro, pero se ha venido muy arriba, sobre todo después de que el chef le haya dado un 9 de puntuación. A quién no le ha gustado tanto es a alguno de sus seguidores.

Aunque la mayoría han reconocido que se lo han pasado en grande viendo a la pareja cocinar hay quien ha criticado uno de los aspectos que no les ha acabado de convencer: “Mujer para cocinar recoge la melena…” o “Que hambre! Pa’ la próxima recógete un poco la melena mujer!”, son algunos de esos comentarios que le han hecho tener que dar explicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 15 Sep, 2019 a las 4:38 PDT

“Que no os preocupe tanto que me recoja el pelo, que esto solo nos lo comemos nosotros ❤️”, contestaba a los que la criticaban. Y bien podemos verlo en el vídeo que parecen encantados de comerse el resultado, con pelos o no.

Algunos de sus amigos han salido en su defensa y le han mandado mensajes de apoyo.

Alejandro Sanz: 👏👏👏👏👏

Mala Rodríguez: ❤️

Rosa López: Pa comeros!!!

Omar Montes: K buena pinta 😍😍😍

Adriana Torrebejano: Me encanta!!! Os lo copio!

¿Hará realidad su amenaza y pensará dedicarse a partir de ahora a la cocina? Seguro que Dabiz pone algo de sensatez y le quita la idea de la cabeza que muchos preferimos que siga dedicada a la tele donde nos deja muy buenos momentos. Aunque alguna entrega más de estas recetas, no nos importa.